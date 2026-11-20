Isıtma altyapısı kışa hazır

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi’nde, kış aylarında hastalara ve sağlık çalışanlarına daha konforlu, sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak amacıyla ısıtma sistemine yönelik kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışmalar

Çalışmalar kapsamında hastanenin mevcut üç kazan yenileriyle değiştirildi. Bunun yanı sıra kazan temizliği, detaylı teknik bakım ve gerekli iyileştirmeler uygulanarak sistemin daha verimli ve güvenilir çalışması hedeflendi.

Uygulanan bakım ve yenileme işlemleri, ısı dağıtımındaki sürekliliği sağlamayı ve kış koşullarında hizmet kesintilerini önlemeyi amaçlıyor. Yenilenen altyapı ile enerji verimliliğinin de artırılması planlandı.

Başhekim açıklaması

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel yaptığı açıklamada: "Önceliğimiz, hastalarımıza ve çalışanlarımıza her mevsim güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ortam sunmaktır. Kış mevsimi öncesinde ısıtma sistemimizin bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Mevcut üç kazanımızı yenileriyle değiştirerek ısıtma altyapımızı güçlendirdik. Ayrıca gerekli teknik bakım ve iyileştirmeleri de gerçekleştirerek sistemimizi kış şartlarına hazır hâle getirdik. Hastanemizin fiziki ve teknik altyapısını güçlendirmeye, vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Hastane yönetimi, fiziki şartların iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

HASTANENİN ISITMA ALTYAPISI KIŞ ÖNCESİ YENİLENDİ