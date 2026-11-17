etkinlik ve katılımcılar:

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü öncülüğünde, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Bilimsel Yolculuğu" adlı Bilim Kafe etkinliği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Programa Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcıları Engin Çavuş ve Zeynep Cebeci ile akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

beslenme kavramına ilişkin vurgular:

Programın açılışında konuşan Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim İletişimi Ofisi'nin akademik bilgiyi toplumla buluşturma hedefini hatırlatarak son bir buçuk yılda 80'in üzerinde program düzenleyerek bilim ve toplum arasında köprü kurulmaya çalışıldığını aktardı. Etkinlikte sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sarıcı, beslenme kavramının yalnızca yemek yemek ve doyma ile eş tutulmaması gerektiğini; bunun insanın temel ihtiyacı olduğunu vurguladı. Sarıcı, dünya genelinde en önemli sağlık sorunlarından biri olarak obezite'ye dikkat çekti ve ihtiyaç fazlası yemenin doğru bir davranış olmadığını belirtti.

gıda güvenliği, etik ve toplumsal etkileri:

Sarıcı, konuşmasında gıda güvenliği, gıda güvencesi, gıda güvenirliği, gıda etiği, hayvan refahı, gıda vatandaşlığı ve gıda adaleti kavramlarına yer verdi. Hayvan refahının sağlanmadığı bir ortamda gıda güvenliğinin tartışılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Sarıcı, nüfus artışıyla birlikte endüstriyel gıdanın hayatın içine girdiğini; bu sektörde pestisit, gübre, hormon ve farklı sulama teknikleri gibi uygulamaların kullanıldığını aktardı. Gıdaya erişimin kolaylaşmasının tüketimin dürtüselleşmesine ve daha fazla yeme alışkanlığına yol açtığını söyleyen Sarıcı, bunun ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti ve bozulan ruhların düzeltilmesinin beslenme farkındalığı ile mümkün olacağını belirtti.

Sunumun ardından katılımcıların soruları yanıtlandı. Etkinlik, Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert tarafından Dr. Öğr. Üyesi Birsen Sarıcı'ya teşekkür belgesinin takdim edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ’NDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ BİRSEN SARICI DÜNYANIN BİR NUMARALI PROBLEMİNİN OBEZİTE OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEREK, İHTİYAÇ FAZLASI YEMEK YEMENİN DOĞRU BİR DAVRANIŞ OLMADIĞINA İŞARET ETTİ.