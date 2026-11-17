Manisa'da aile ve çocuk güvenliğine odaklanan koordinasyon toplantısı

Manisa Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda aile yapısının korunması, çocukların dijital dünyanın risklerinden uzak tutulması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantının kapsamı ve eylem planı:

Kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen oturumda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda Manisa'da yürütülen faaliyetler değerlendirildi. İlin ihtiyaçlarına göre hazırlanan 2025-2028 Manisa İl Eylem Planı kapsamında belirlenen hedefler, planlanan faaliyetler ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen uygulamalar gözden geçirilerek, eylem planının uygulanma sürecindeki ilerleme ve eksikler paylaşıldı. Kurul, sahadaki uygulamaların takibi ve değerlendirilmesi için kurumsal sorumlulukların netleştirilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

dijital riskler ve kurumlar arası iş birliği:

Vali Özkan, dijitalleşmenin sunduğu imkânların yanı sıra aileler ve çocuklar açısından çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Özkan, dijital ortamlara erişimin kolaylaşmasıyla ailelerin farklı risklerle karşılaşabildiğini, bu durumun kamu kurumları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunu artırdığını vurguladı ve 'dijital dünyadaki riskleri doğru okuyabilmek, tehdit unsurlarını zamanında tespit etmek ve bunlara karşı etkili müdahale araçlarını geliştirmek' gerektiğini belirtti.

Toplantıda, ailelerin bilinçlendirilmesi ve çocukların dijital ortamlardaki risklere karşı korunması için eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Millî Eğitim Müdürlüğü'nün rehberlik hizmetleri, sağlık kuruluşlarının ve aile hekimlerinin destekleyici çalışmaları ile kolluk birimlerinin önleyici faaliyetlerinin bu çabanın temel unsurları olduğu tekrarlandı.

Kurul üyeleri, her kurumun kendi görev alanı doğrultusunda koordinasyon içinde hareket etmesinin, risklerin önlenmesi ve gerektiğinde etkin müdahale sağlanması açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi. Vali Özkan, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla Manisa İl Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi ve planların uygulanması için koordinasyonun devam edeceği bildirildi.

MANİSA AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, VALİ VAHDETTİN ÖZKAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA AİLE YAPISININ KORUNMASI, ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYANIN RİSKLERİNDEN UZAK TUTULMASI VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.