Yarım asırlık komando kardeşliği Manavgat'ta yeniden buluştu:

1980'de Kıbrıs 1. Komando Taburunda vatani görev yapan ve aralarındaki bağı 46 yıldır koruyan bir grup eski asker, bu yılki geleneksel buluşmalarını Manavgat'ta gerçekleştirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arkadaşlar, Sorgun Mahallesi'ndeki Uygulama Oteli'nde konakladı ve önceki toplantıya katılamayan arkadaşları için özel bir ziyaret düzenledi.

hasta arkadaşlarına vefa ziyareti:

Kayseri Develi'den Çavuş Mustafa Şengüloğlu, Ankara Haymana'dan Süleyman Çiftçi ve Bekir Yiğit, Çankırı'dan Hüseyin Altun, İstanbul'dan Hasan Parlak, Mersin'den Sait Çelik, Sakarya'dan Yavuz İz, Kırklareli'den İrfan Elmas ve Fevzi Başaran bir araya gelerek, rahatsızlığı nedeniyle güçlük yaşayan Manavgatlı arkadaşları Bayram Karaca'yı ziyaret etti. Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle konuşmakta zorlanan Karaca, yıllar sonra karşısında gördüğü dostlarının varlığı karşısında duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı.

hasret giderme ve gelecek planı:

Karaca, arkadaşlarını Oymapınar Barajı'nın üst tarafında bulunan yazlık evinde ağırladı ve onlara mangal ikram ederek hasret giderdi. Buluşmada duyguların öne çıktığı anlar yaşandı; dostlar eski anıları yad etti, birlikte geçirilen askerlik günlerinden söz ettiler.

Hasan Parlak, yılların ardından süregelen dostluğun kendilerine mutluluk verdiğini belirterek şöyle dedi: 'Gençliğimizin baharında asker ocağına gittik. Kimimiz evli, kimimiz nişanlıydı. Anadolu'nun birçok bölgesinden arkadaşlarla bir araya geldiğimiz asker ocağını 45 sene sonra hâlâ yad etmenin, o günleri anmanın, arkadaşlarımızla dostane duygularla kucaklaşıp hatıralarımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada Antalya Manavgatlı Bayram Karaca arkadaşımızı rahatsızlığından dolayı ziyaret ettik. Bir önceki toplantıya aramıza katılamamıştı. Onu ziyaret ettiğimiz için çok mutlu olduk. Onun da çok mutlu olduğuna inanıyoruz. Seneye buluşmak dileğiyle bütün arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. Selamlar, sevgiler. İnşallah seneye de Sakarya'da olacağız.'

Toplantı, geçmişe dair anıları taze tutmanın ve uzun yıllara yayılan arkadaşlıkların önemini bir kez daha ortaya koydu. Arkadaşların düzenlediği bu tür ziyaretler, hem moral hem de dayanışma açısından değer taşıyor.

1980 YILINDA KIBRIS 1. KOMANDO TABURUNDA VATANİ GÖREVLERİNİ YAPAN VE 46 YILDIR DOSTLUKLARINI SÜRDÜREN BİR GRUP ASKER ARKADAŞI, GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK NEDENİYLE ZOR GÜNLER YAŞAYAN MANAVGATLI BAYRAM KARACA’YI ZİYARET ETTİ. YILLAR SONRA ARKADAŞLARINI KARŞISINDA GÖREN KARACA, DUYGUSAL ANLAR YAŞAYARAK GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.