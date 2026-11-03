Bilim kafe'de BEUN uzmanları meme kanserinde erken teşhise dikkat çekti

BEUN Bilim Kafe'de meme kanseri farkındalığı artırıldı:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) akademik birikimini toplumla doğrudan buluşturan Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" nedeniyle Kozlu Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda meme kanseri konusunda kapsamlı bir farkındalık oturumu gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü BEUN Bilim İletişim Ofis Sorumlusu Öğretim Görevlisi Yağmur Atalay'in üstlendiği toplantıya, BEUN Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ile Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Semra Demir konuşmacı olarak katıldı.

Erken teşhis ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi:

Prof. Dr. Ayşe Semra Demir konuşmasında, kadınların birinci basamak sağlık hizmetlerinden aktif yararlanmasının gerekliliğini vurguladı. Her kadının periyodik sağlık taramaları için aile hekimlerine başvurmasının hayati önem taşıdığı belirtildi. Prof. Dr. Demir, koruyucu sağlık hizmetlerinin kanserle mücadelede ilk ve en güçlü kalkan olduğunu ifade ederek, yıllık kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak ise erken tanının tedavi başarısındaki belirleyici rolüne dikkat çekti. Düzenli mamografi ve kendi kendine meme muayenelerinin aksatılmaması gerektiğini hatırlatan Çakmak, özellikle ailesinde kanser öyküsü olanların tarama süreçlerinde daha hassas olmaları gerektiğini söyledi.

Tarama, tanı yöntemleri ve şehir efsanelerine bilimsel yanıtlar:

Söyleşinin soru-cevap bölümünde katılımcıların yönelttiği en sık sorulardan biri, "Biyopsi veya mamografi yaptırmak kanseri yayar mı" sorusu oldu. Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, ne biyopsinin ne de mamografinin hastalığı yaydığına dair bilimsel bir dayanağın bulunmadığını açıkladı ve bu uygulamaların doğru tanı ve tedavi planı için en güvenilir yöntemler olduğunu vurguladı.

Ayrıca Prof. Dr. Çakmak, meme kanserinin nadiren de olsa erkeklerde görülebildiğini belirterek erkek vakaların seyri ve risk profiline dikkat çekti. Hastaların hekime başvuruda gecikmesinin tedavi sürecini uzattığı ve sonuçları olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Dezenformasyona karşı uyarılar ve tedavi sürecinde doğruluk:

Her iki uzman da internet ve sosyal medyada dolaşan asılsız bilgiler konusunda katılımcıları uyardı. Bilgi kirliliğinin erken teşhis fırsatını kaçırmaya yol açtığı, bu nedenle kanser şüphesinde sosyal medyadaki kulaktan dolma ve bilim dışı bilgilere itibar edilmemesi gerektiği söylendi. Uzmanlar, dezenformasyona değil, doğrudan hekimlerinize ve resmi sağlık kurumlarına başvurulmasının önemine dikkat çekti.

Alternatif tıp arayışlarının ve kaynağı belirsiz ürünlerin kullanımının tedaviyi geciktirebileceği ve geri dönülemez zararlara yol açabileceği uyarısı tekrarlanırken, tedavi sürecinde hekim yönlendirmesiyle sürdürülen sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin destekleyici olduğu ifade edildi. Katılımcılara Sağlık Bakanlığı'nın resmi kılavuzu "Erken Teşhis Hayat Kurtarır - Meme Kanseri Taramanızı Yaptırın" kaynak gösterildi.

Program sonunda konuşmacılar, Ekim ayı farkındalık çalışmalarına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Kozlu Halk Eğitimi Merkezi'nin ev sahipliği için teşekkür edildi, BEUN ailesine ise bilimi toplumla buluşturan bu organizasyon için şükran ifade edildi.

Etkinlik, Kozlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Günaydın'in konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesi ve katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

BEUN BİLİM KAFE’DE “MEME KANSERİNDE FARKINDALIK” KONUŞULDU