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Talas meclisi inşaat güvenliği, kırsal doğalgaz ve eğitim desteklerini karara bağladı

Talas Belediye Meclisi kasım oturumunda 14 madde kabul edildi; inşaat güvenliği, kırsal doğalgaz düzenlemesi ve eğitim destekleri öne çıktı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Emre Koç

Talas meclisi inşaat güvenliği, kırsal doğalgaz ve eğitim desteklerini karara bağladı

Talas Belediye Meclisi kasım oturumu

Talas Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve geleceğe dönük planlar ele alınarak toplam 14 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Meclis salonunda çeşitli komisyonlar ve müdürlüklerin hazırladığı gündemler üyelerin değerlendirmesine sunuldu.

inşaat ve yıkım alanlarında güvenlik standartları:

Toplantının öne çıkan konularından biri, ilçe genelindeki inşaat ve yıkım sahalarının güvenlik standartlarının yükseltilmesine ilişkin tavsiye kararı oldu. Kabul edilen maddede, inşaat ve yıkım alanlarının çevresinin güvenli biçimde kapatılması, yaya ve araç trafiğinin emniyetli olarak düzenlenmesi, ikaz ve uyarı levhalarının bulundurulması, gece görünürlüğünün sağlanması ve kamuya ait yol ile kaldırımların korunmasına yönelik tedbirler yer aldı. Kararın amacı, hem vatandaş güvenliğini hem de kamusal alanların korunmasını sağlamaya yönelik asgari standartları belirlemek olarak açıklandı.

kırsal doğalgaz, tarifeler ve imar değişiklikleri:

Mecliste ayrıca 2027 mali yılı gelir ücret tarifesi görüşülüp kabul edildi. Kırsal mahallelerde doğal gaz çalışmalarına ilişkin gündemde, köy yerleşim planına göre yapılan doğalgaz altyapısının ileride imar planı değişikliği nedeniyle yer değiştirmesi (deplase) gerekmesi durumunda ortaya çıkacak ücretin belediye tarafından karşılanması konusu ele alındı ve karara bağlandı. Bu düzenleme, kırsal yerleşimlerde altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliğini ve vatandaşların ek mali yük altına girmesinin önlenmesini hedefliyor.

eğitim ve atölye devri:

Eğitime verilen destek kapsamında Talas Belediyesi bünyesindeki Çini Atölyesinin kapatılması sonrası atölyeye ait taşınır malzemelerin, kurslarda kullanılmak üzere Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne devredilmesi kararlaştırıldı. Bu adımın, mevcut malzemelerin kurs programlarında değerlendirilerek mesleki eğitime katkı sağlaması amaçlandığı belirtildi.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, alınan kararların ilçe ve hemşehriler için hayırlı olmasını diledi ve meclis üyelerine katkıları için teşekkür etti. Talas Belediye Meclisi, bir sonraki olağan toplantısını 7 Aralık 2026 Pazartesi günü gerçekleştirmek üzere sona erdi.

TALAS BELEDİYESİNİN KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN...

TALAS BELEDİYESİNİN KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇENİN İHTİYAÇLARI VE GELECEĞİNE YÖNELİK KONULARIN ELE ALINDIĞI TOPLANTIDA, 14 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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