Babasının vasiyetiyle Küre'ye döndü, kadınlarla köyü üretim merkezine dönüştürdü

Köy yaşamını canlandıran dönüşüm

İstanbul'da yaşayan Hayriye Yüce, babasının vasiyeti üzerine memleketi Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Afşar İmam köyüne dönerek göç veren köyü ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Yüce öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Kasım 2024 tarihinde Kastamonu Küre Girişimci Kadınlar Kooperatifi'ni kurdu ve yöresel üretimi merkeze alan bir hareket başlattı.

Kooperatifin kuruluşu ve kilim geleneği:

Kooperatif çatısı altında bir araya gelen 12 kadın, ilçenin geçmişe dayanan el sanatlarını ve tarımsal üretimini canlandırmayı hedefliyor. Özellikle Küre kilimi üzerine yürütülen çalışmalarla, 1800'lü yıllara uzanan dokumacılık geleneği yeniden sahneye çıktı. Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle başlayan eğitimler, kilim dokumacılığını yaygınlaştırmak ve yeni ustalar yetiştirmek için planlı şekilde sürdürülüyor.

Üretim çeşitliliği ve hedefler:

Kooperatif şu anda reçel, sirke, ekmek, mantı, su böreği ve baklava gibi gıda ürünlerinin yanı sıra lavanta yetiştiriciliği, süt ürünleri ve deri dokuma alanlarında üretim yapıyor. Üretim hattında reçel ve sirke tescilleri ile unlu mamuller ve baklava gibi ürünlerin tescillerinin alındığı bildirildi. Kadınlar sipariş üzerine üretim yapıyor ve etkinlikler için ürün gönderiyorlar.

Yüce, süt ürünleri üretimi için mini mandıra mantığıyla bir süt işleme tesisi kurduklarını, makineleri KOOP-DES destekleriyle temin ettiklerini ve prefabrik atölye inşaatını tamamlayarak önümüzdeki yıldan itibaren kaşar peynir üretimine başlamayı planladıklarını aktardı.

Atölyeler, istihdam ve turizm için projeler:

Kooperatifin projeleri arasında sekiz atölyeden oluşan Küresel Sanat Evi projesi bulunuyor. Proje; bakır madeninin tarihi, bakır atölyelerinin kurulması ve Küre kiliminin coğrafi işaretinin alınması gibi unsurları içeriyor. Deri dokuma mesleği ilçede ilk kez uygulanıyor; bu alanda dört kadın öncülük ederek küçük bir atölye kurdu.

Bu atölye düzeni, hem yerel ekonomiye geri dönüşleri başlatma hem de turizme yönelik cazibe alanları oluşturma hedefi taşıyor. Yüce, planları arasında lavanta köyü oluşturmanın da bulunduğunu, pilot dikimlerin tamamlandığını ve turizme açık dikim alanları kurmaya yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Kadınların kişisel motivasyonları:

Kooperatif üyeleri arasında yer alan Raziye Türkmez gibi kadınlar, yeni ürün denemeleri ve öğrenme süreçleriyle üretime katkı veriyor. Türkmez, çilek, elma, alıç ve yöresel otlardan reçel ve sirke üretimleri üzerinde çalıştığını, deneme-yanılma yoluyla ustalaştığını anlattı. Ayrıca Hayriye Yüce'nin kişisel hikâyesi dikkat çekiyor: Yüce, dokuz yıl süren kanser tedavisi sürecinin ardından babasının vasiyetini yerine getirmek üzere köye dönerek projeyi hayata geçirdiğini belirtiyor.

Kooperatifin çalışmaları, kırsal kalkınma destekleri ve yerel aktörlerin katkısıyla ilerliyor. Yerel üretimin tescil edilmesi, atölyeleşme ve süt işleme gibi yatırımlar köyde istihdamı artırmayı ve göçün tersine dönmesini amaçlıyor. Hayriye Yüce ve kooperatif üyeleri, birlik ve azimle köylerini yeniden canlandırmayı sürdürüyor.

HAYRİYE YÜCE, ARKADAŞLARIYLA KURDUĞU KOOPERATİF ÇATISI ALTINDA ÇOK SAYIDA ÜRÜN ÜRETİYOR.