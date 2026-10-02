Bilim, veri ve yapay zekâyla yeni nesil ATSO hedefi

Hatice Öz, yeni nesil ATSO vizyonunu anlattı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, Antalya’nın geleceğinin öngörülerle değil, bilimsel verilere ve ortak akıla dayalı planlarla şekillenmesi gerektiğini vurguladı. Antalya Forum X üyeleriyle yaptığı toplantıda Öz, kentteki büyüme, turizm, ulaşım, konut ve iklim değişikliği gibi başlıkların birbirinden ayrı ele alınamayacağını belirtti.

Kenti konuşmak yetmez, kenti ölçmek gerekiyor:

Öz, doğru politika ve stratejilerin ancak doğru veriye sahip olmak ile mümkün olacağını söyledi. "Biz Antalya’nın geleceğini tahmin etmek değil, bilgiyle hazırlamak istiyoruz" diyen Öz, bugünün sorunlarını tartışmanın ötesine geçilmesi gerektiğini, gelecek senaryolarının bugünden tasarlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Toplantıda nüfus artışı, kentleşme, dijitalleşme ve yapay zekânın ekonomik etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Öz, Antalya’nın bu dönüşümlere uyum sağlayacak adımları öngörüp uygulaması gerektiğini aktardı.

ATSO’yu veri üreten bir merkeze dönüştürme planı:

ATSO yönetimine ilişkin vizyonunu anlatan Öz, odanın yalnızca üyelerden gelen şikayetleri dinleyen bir kurum olmaktan çıkacağını söyledi. Yeni yapı ile ATSO’nun; üyesini tanıyan, sektör analizleri yapan, Antalya ekonomisini anlık verilerle izleyen ve riskleri önceden gören bir kurum haline geleceğini belirtti.

Öz, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin ATSO üyelerinin iş süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılacağını; verinin sadece rapor üretmek için değil, karar almak ve çözüm geliştirmek için değerlendirileceğini vurguladı. "Yeni Nesil ATSO; bilimle düşünen, veriyle karar veren, teknolojiyle üreten bir ATSO olacak" sözleriyle hedefini özetledi.

Mevcut yapıya yönelik eleştiriler de yapan Öz, ATSO’nun üyelerini yeterince ölçememesi ve hangi sektörün büyüdüğünü ya da zorlandığını net biçimde bilmiyor olmasının kurum için ciddi bir eksiklik olduğunu söyledi. Finansman, nitelikli işgücü, ihracat ve dijitalleşme gibi öncelikli sorunların veriye dayalı tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ortak akıl ve saha temelli çalışma vurgusu:

Öz, aylardır kentteki farklı iş çevreleriyle bir araya gelerek restoran işletmecisinden otelciye, üreticiden ihracatçıya kadar birçok kesimin sorunlarını sahada dinlediklerini belirtti. Yeni dönemde Antalya’nın tecrübesini bilim ve teknolojiyle buluşturacaklarını, ortak akıl ve sahadan alınan verilerle somut politika ve projeler üreteceklerini söyledi.

Konuşmasını "Biz bu kentin vizyonunu, ortak aklını ve enerjisini harekete geçirmek için yola çıktık. Antalya’nın yeni ekonomik hikâyesini yerel üreticimizin tecrübesiyle, bilimle, veriyle ve ortak akılla hep birlikte yazacağız" ifadeleriyle tamamlayan Öz, değişime ve yeniliğe inananları güçlü bir ATSO hedefi etrafında birleşmeye çağırdı.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, ANTALYA’NIN GELECEĞİNİN TAHMİNLERLE DEĞİL BİLİM, VERİ, TEKNOLOJİ VE ORTAK AKILLA ŞEKİLLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "BİZ ANTALYA’NIN GELECEĞİNİ TAHMİN ETMEK DEĞİL, BİLGİYLE HAZIRLAMAK İSTİYORUZ. YENİ NESİL ATSO; BİLİMLE DÜŞÜNEN, VERİYLE KARAR VEREN, TEKNOLOJİYLE ÜRETEN BİR ATSO OLACAK" DEDİ.