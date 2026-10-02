Eğitim emekçilerinin insanca yaşam maliyeti 2026'da üç hane örneğiyle açıklandı

Raporun ana bulguları:

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) AR-GE Birimi tarafından hazırlanan İnsani Yaşam Endeksi 2026 raporu bir basın toplantısıyla duyuruldu. TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, çalışmanın "açlık veya yoksulluk sınırı" araştırması olmadığını; amaçlarının büyükşehir koşullarında, borçlanmadan ve sosyal yaşamdan tamamen vazgeçmeden sürdürülebilir bir yaşam için gerekli aylık bütçeyi belirlemek olduğunu vurguladı. Raporda ayrıca kamu çalışanlarının gerçek yaşam maliyetlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Hane yapıları ve hesaplama yöntemi:

Çalışmada üç farklı hane yapısı esas alındı: tek yaşayan bir kişi, iki kişilik bir aile ve iki yetişkin ile üç çocuktan oluşan beş kişilik aile. Raporda barınma, sağlıklı beslenme, ulaşım, sağlık, giyim, eğitim, sosyal yaşam, tatil, beklenmedik giderler ve geleceğe yönelik güvence payı birlikte değerlendirildi. Buna göre tek başına yaşayan bir kişinin aylık insanca yaşam bütçesi 125 bin lira olarak hesaplandı. İki kişilik aile için bu rakam 193 bin 500 lira, çocuklu beş kişilik aile için ise 377 bin lira seviyesine ulaştı.

Demirel, tek kişinin bütçesinde sabit giderlerin ağırlığına dikkat çekerek kira, gıda, faturalar ve ulaşımın maaşın önemli bir bölümünü tükettiğini belirtti. Araştırma, tek kişinin aylık bütçesinin yaklaşık dörtte birinin yalnızca kiraya gittiğini ortaya koyuyor. İki kişilik ailelerde bazı giderlerin paylaşılması sonucu kişi başına maliyet azalırken, toplam hane bütçesinin hâlâ 193 bin 500 lira seviyesinde olduğu vurgulandı. Çocuklu ailelerde ise tablo daha ağırlaşıyor; çocukların eğitim ve bakım giderleri aile bütçesini belirgin şekilde yükseltiyor.

Ücret politikaları ve toplumsal etkiler:

Ümit Demirel, geçtiğimiz on yıl içinde orta sınıfı tanımlayan yaşam standartlarının gerilediğini söyledi. Daha önce iki kamu çalışanının bulunduğu bir ailenin barınma, temel ihtiyaç ve çocuk eğitimi için bütçe ayırabildiğini, sosyal hayata katılabildiğini ve tasarruf yapabildiğini hatırlatan Demirel, bugün aynı standardı korumanın maliyetinin yüz binlerle ifade edildiğini kaydetti. Raporda ayrıca "hayatta kalma bütçesi" ile "insanca yaşam bütçesi" arasında açık bir ayrım yapıldığı belirtildi; vurgulanan nokta, birçok ihtiyacın artık orta sınıfın ulaşması doğal görülen unsurları olmaktan çıktığıdır.

Sonuç olarak rapor, ücret politika ve düzenlemelerinde köklü bir bakış değişikliği gerektiğini ortaya koyuyor. TEÇ-SEN'in verileri, kamu çalışanlarının gerçek giderleri üzerinden yapılan hesaplamalarla, mevcut gelir düzeylerinin kabul edilen yaşam standartlarını sürdürmeye yetmediğini gösteriyor ve bu durumun toplumsal yapı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

TEÇ-SEN AR-GE BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANAN 'İNSANİ YAŞAM ENDEKSİ 2026' RAPORU GERÇEKLEŞTİRİLEN BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLANDI. ÇALIŞMADA TEK KİŞİ, İKİ KİŞİLİK VE BEŞ KİŞİLİK AİLE İÇİN İNSANCA YAŞAMIN AYLIK MALİYETİNİN ELE ALINARAK YAŞAMIN TEMEL UNSURLARI ÜZERİNDEN YER ALAN VERİLER ORTAYA KONULDU.