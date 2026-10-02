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Giresun'da düşen fındık fiyatları üreticileri TMO kuyruklarına taşıdı

Giresun'da 50 randıman fındığın kilogram fiyatı merkezde 185 liraya geriledi, bazı ilçelerde 195 liraya çıktı; üreticiler TMO'ya yöneldi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Giresun'da düşen fındık fiyatları üreticileri TMO kuyruklarına taşıdı

Giresun'da serbest piyasa gelişmeleri

Giresun'da serbest piyasada 50 randıman fındığın kilogram fiyatı düşüşünü sürdürüyor. Sezona 200 lira bandında başlayan fiyatlar, kent merkezinde 185 lira seviyesine kadar geriledi. Bazı ilçelerde ise kilogram fiyatının 195 liraya kadar çıktığı bildirildi. Piyasalarda emanete bırakılan fındık miktarının fazla olması, fiyatların düşük seyretmesinde etkili olduğu ifade ediliyor.

TMO'ya yönelim ve alım noktalarındaki yoğunluk:

Fiyatlardaki düşüş üreticileri Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'ne yöneltti. Sezon başında 50 randıman fındık için 255 lira alım fiyatı açıklayan TMO'nun kentteki alım noktalarında yoğunluk yaşanırken, üreticiler ürünlerini teslim etmek için kuyruk oluşturdu. TMO'nun Giresun merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele'deki alım noktalarına rağbet artıyor.

Kooperatif fiyatlandırması ve üretici ödemeleri:

FİSKOBİRLİK'e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi'nde ise Giresun kalite fındığın 50 randıman fiyatı 210 lira olarak uygulanıyor. Kooperatif, üreticilere randıman başına 4 lira 20 kuruş ödeme yapıyor. Serbest piyasa, TMO ve kooperatif uygulamaları arasındaki fiyat farkı, üreticilerin satış tercihlerini ve pazar dengelerini doğrudan etkiliyor.

FINDIK GENEL GÖRÜNTÜ

FINDIK GENEL GÖRÜNTÜ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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