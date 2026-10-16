Bilimfest Kayseri başladı: gençlerin teknoloji ve akrobasi uçuşlarının buluşması

bilim ve teknoloji şöleni Kayseri'de başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde düzenlenen 8’inci BİLİMFEST Kayseri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kapılarını açtı. Festival, 16-18 Ekim tarihleri arasında bilimsel etkinlikler, teknoloji uygulamaları, robot gösterileri ve havacılık programlarıyla ziyaretçilere üç gün boyunca açık olacak.

Festivalin açılış gününde alanı gezen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, stantlarda incelemelerde bulunup katılımcılarla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç'a ziyaret sırasında Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı ile çeşitli daire müdürleri eşlik etti.

başkanın mesajları ve destek açıklamaları:

Başkan Büyükkılıç, festival alanında yaptığı konuşmada katılımcılara "Her birinize hoş geldiniz diyorum. Üç gün sürecek olan bilim festivalimizin şehrimiz için ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca destek veren kurumlara teşekkür ederek, "Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere TUSAŞ, Türk Hava Kurumu, TÜBİTAK, Jandarma ve TOMTAŞ gibi kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükkılıç, Kayserili gençleri TEKNOFEST gençliği olarak nitelendirip onlara seslendi; gençlerin coşkusu ve katılımının festivalin ruhunu oluşturduğunu vurguladı. Geçen yıl sahnenin yüz binlerle dolduğunu hatırlatan Büyükkılıç, bu yıl etkinlikleri daha da çeşitlendirerek gençlere geniş bir zemin sunmayı hedeflediklerini belirtti.

etkinlik programı, gösteriler ve öne çıkan uygulamalar:

Festivalin ilk günü, saat 09.00'da gerçekleştirilen Türk Hava Kurumu paramotor gösterisi ile başladı. Gün boyunca ödüllü yarışmalar, JAKEM (Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı) köpek gösterisi ve robot sunumları izleyicilerle buluştu. Öğleden sonra saat 14.30'da tekrar JAKEM köpek gösterisi yer aldı.

Hafta sonu programında, 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te festivalin resmi açılış töreni yapılacak; saat 15.00'te ise Türk Yıldızları Akrobasi Timi gökyüzünde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Aynı gün Jandarma Havacılık Başkanlığı’nın Çelik Kanatlar helikopter gösterisi ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın Üzüm Salkımı gösterisi de programda yer alıyor. 18 Ekim Pazar günü de Türk Yıldızları gösterisi saat 15.00'te tekrarlanacak; gün boyunca tiyatro ve çocuk programları ile Oyunbaz Bilim sahne etkinlikleri düzenlenecek.

Festival alanında sergilenen teknoloji uygulamaları arasında Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde eğitsel çalışmalarda kullanılmak üzere envantere kazandırılan insansı robot Karum ve dört ayaklı robot Kaniş yoğun ilgi gördü. Bu uygulamalar, çocuk ve gençlere robotik kodlama ile otonom sistemler hakkında doğrudan deneyim imkanı sunuyor.

ulaşım kolaylığı ve çağrı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin festivale rahat ulaşabilmesi için 16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde 693 kodlu otobüs hattını ücretsiz olarak hizmete sundu. Güzergâh Cumhuriyet Meydanı Kale Önü Durağı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında çalışıyor; otobüsler her iki yönde 30 dakikada bir hareket ediyor. Gidiş yönünde ilk sefer saat 09.00, dönüş yönünde ilk sefer saat 09.15 olarak planlandı. Ücretsiz ulaşım hakkında bilgi almak isteyenler ALO 153 hattından destek alabilecek.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri ve çevre illerden tüm vatandaşları festivalde buluşmaya davet ederek, etkinliğin bilime olan ilgiyi artırma ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırma hedefini yeniden vurguladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİNDE, KAYSERİ BİLİM MERKEZİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN 8’İNCİ BİLİMFEST KAYSERİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN MİLLET BAHÇESİ’NDE BAŞLADI.