Tesla'nın roket destekli roadster'ı rampadan uçarak indi

tanıtım etkinliği ve gösteri:

Tesla, Texas eyaletindeki McGregor tesisinde düzenlediği etkinlikte, SpaceX iş birlikli yeni nesil Roadster modelini ilk defa kamuoyuna sundu. Şirketin yaklaşık 10 yıldır geliştirdiği bu elektrikli süper otomobil, tanıtım sırasında gerçekleştirilen gösteriyle dikkat çekti.

Etkinlik, Tesla tarafından bugüne kadar yapılan en iddialı gösterilerden biri olarak nitelendirildi; araçta kullanılan itici teknolojiler ve havada yapılan manevralar izleyiciler tarafından yakından izlendi.

gösteride öne çıkan manevralar:

Tanıtımda sergilenen Roadster, 100 km/s hıza yalnızca 0.81 saniyede ulaştığını gösterdi. Gösteri kapsamında araç, yukarı doğru kıvrılan bir rampaya tırmandı, gövdesi ters dönmüş halde sabit pozisyon aldı ve rampadan ayrıldıktan sonra havada döndü. Araç, havada süzülerek dengeli biçimde zemine indi.

Organizasyonda sergilenen versiyonun aynı anda 5 aracın üzerinden uçtuğu anlar da sunuldu. Tesla CEO'su Elon Musk, gösteri sırasında "Uçan arabalar gerçek oldu" ifadesini kullandı ve kullanılan itici teknolojinin Roadster’ın havadayken roket benzeri hareketler yapmasına imkan tanıdığını belirtti.

modeller, menzil ve üretim planı:

Tesla, yeni Roadster için üç farklı versiyon tanıttı: iki koltuklu temel Performance, yüksek basınçlı hava iticileriyle donatılan Thrust ve dikey hareket ile havada manevra yapmaya imkan tanıyan tek koltuklu Rocket. Rocket versiyonu sadece özel davetle temin edilebilecek.

Şirketin açıkladığı rezervasyon ücretleri, Performance için 50 bin dolar ve Thrust için 250 bin dolar olarak belirlendi; bu tutarlar araç satın alımında fiyattan düşülecek. Modellerin nihai satış fiyatları henüz açıklanmadı ve tanıtımda sergilenen, havada manevra kabiliyeti olan versiyonun kamuya açık yollarda kullanılıp kullanılamayacağı halen belirsiz.

Tek şarjla hedeflenen sürüş menzili yaklaşık 480 kilometre olarak açıklandı. Araçta, gövdenin altında bulunan güçlü bir fan ve yüksek basınçta depolanan sıkıştırılmış hava ile çalışan iticiler kullanılıyor; bu düzenek hem zemine basma hem de havada yön değiştirme işlevleri sağlıyor.

Tesla, Roadster prototipini ilk olarak 2017'de tanıtmış ve 2020'den itibaren teslimat sözü vermişti. Ancak seri üretim, parça kıtlığı ve şirketin otonom sürüş ile robotik projelerine öncelik vermesi nedeniyle defalarca ertelendi. Yeni açıklanan seri üretim başlangıç tarihi 2028 olarak duyuruldu.

TESLA, TEXAS EYALETİNDEKİ TESİSİNDE DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE ROKET TEKNOLOJİLERİYLE DONATILAN ELEKTRİKLİ SÜPER OTOMOBİLİ ROADSTER'I TANITTI.