Cizreli öğrenciler TEKNOFEST 2026'da yenilikçi projelerle öne çıktı

Cizreli öğrencilerden TEKNOFEST 2026'da önemli ziyaret

TEKNOFEST 2026'da elde ettikleri derecelerle dikkat çeken öğrenciler ve danışman öğretmenleri, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Baycar, başarı gösteren gençleri tebrik ederek çalışmalarını kutladı ve destek sözü verdi.

Projelerin detayları:

Cizre Fen Lisesi öğrencileri, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması kategorisinde Türkiye finallerine kalma başarısı gösterdi. VITAL takımı, deprem anında güvenli ve hızlı tahliyeyi sağlamayı hedefleyen bir sistem geliştirdi; proje otomatik tahliye, acil durum aydınlatması ve kilitsiz kapı mekanizmalarını bir araya getiriyor. ESSA-TECH takımı ise biyobozunur malzemeler ile NFC ve dijital takip teknolojilerini birleştiren Magnesis Nexa çalışmasıyla finallerde Cizre'yi temsil etti.

Her iki takımın projeleri, afet ve acil durum yönetimine odaklanan pratik çözümler sunmayı amaçlıyor ve teknoloji ile yerel ihtiyaçları buluşturuyor. Danışman öğretmenlerin yönlendirmesiyle geliştirilen tasarımlar, sahada uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik kriterleri gözetilerek jüriye sunuldu.

İlkokul düzeyinde de öne çıkan çalışma:

Cizre İsmail Ebul-iz Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Can Dostum Takımı, Sağlıklı ve İyi Yaşam Teknolojileri İlkokul Kategorisi'nde yarışan Enerji Takip - Akıllı Performans Tişörtü (ETAP) projesiyle Türkiye finallerine kaldı. Projenin teknoloji ve sağlık alanını birleştiren yaklaşımı, genç yaştaki öğrencilerin yeteneklerini sergilediğini gösterdi.

Ziyarette Kaymakam Baycar, Cizre'nin bilim ve teknoloji alanındaki temsilcilerini, öğretmenlerini ve emeği geçen herkesi kutladı. Baycar, öğrencilerin elde ettiği başarının bölgesel kalkınma ve eğitim ortamına katkı sağlayacağını vurguladı ve yerel yönetim olarak desteklerinin süreceğini belirtti.

Öğrencilerin TEKNOFEST'te elde ettiği başarılar, hem lise hem de ilkokul düzeyinde Cizre'de yürütülen eğitim ve proje çalışmalarının sonuçlarını göstermesi açısından önem taşıyor. Ekiplerin finallerdeki performansı, kentteki bilimsel üretimin görünürlüğünü artırırken, gelecek dönemde benzer projelerin teşvik edilmesine de zemin hazırlıyor.

TEKNOFEST 2026’DA DERECEYE GİREN CİZRELİ ÖĞRENCİLER VE DANIŞMAN ÖĞRETMENLERİ, CİZRE KAYMAKAMI AHMET VEZİR BAYCAR’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.