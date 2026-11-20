Bursa'da üretim ve bilgi odaklı yeni hamle

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Tarım Peyzaj AŞ öncülüğünde düzenlenen törenle çiftçilere yerli buğday tohumu desteği sağlandığını ve yeni kurulan Bursa Kırsal Kalkınma Akademisi (BUKKA)nın açılışını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Biba, tarımsal üretimi kent kalkınmasının stratejik unsurlarından biri olarak gördüklerini belirterek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi desteklerken, bilgiyle üretimin gücünü artırmayı hedefledik" ifadesini kullandı.

Tohum desteğinin kapsamı:

Tarım Peyzaj AŞ koordinasyonuyla dağıtılan 45 tonu aşkın yerli buğday tohumu, 250 çiftçiye yüzde 100 hibe olarak verildi. Biba, dağıtılan cendere çeşidinin erkenci ve kuraklığa dayanıklı olduğunu belirterek, bu dağıtımla yaklaşık 2 bin 268 dekarlık alanda üretimin hedeflendiğini söyledi. Kamu arazilerinde üretilen tohumların tamamen hibe olarak dağıtılması ve destek programında küçük ölçekli üreticiler, kadınlar, gençler ve ilk kez hibe başvurusunda bulunanlara öncelik verilmesi dikkat çekti.

BUKKA'nın hedefleri ve hizmetleri:

BUKKA, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi iş birliğiyle Tarım Peyzaj AŞ tarafından hayata geçirildi. Proje kapsamında genç ziraat mühendisleri aracılığıyla üreticilere ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunulacak; toprak analizi, bitki besleme ve verim artırma uygulamaları sahada uygulanacak. Biba, hedefler arasında yılda 700 kırsal mahalleye ulaşmak ve üreticilere rehberlik etmek olduğunu açıkladı.

Uygulama ve veri odaklı yaklaşım

BUKKA ayrıca tarımsal hibelerden yararlanma süreçlerinde üreticilere rehberlik sağlayacak. Programa göre 2 bin ücretsiz toprak analizi yapılması ve 700 işletmede küpeleme hizmetinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sahadan elde edilecek verilerle oluşturulacak Bursa Tarım Atlası ile hangi bölgede hangi ürünün daha verimli yetiştiği ve üreticilerin hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğu bilimsel verilerle belirlenecek.

Yerel işbirlikleri ve katılımcılar:

Törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, BUÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Program kapsamında Biba, çiftçilere yerli buğday tohumlarının yanı sıra Tarım Peyzaj A.Ş.'nin üretimi olan sıvı gübreleri de dağıttı ve tören sonunda tüm katılımcılarla birlikte BUKKA'yı ziyaret etti. Biba, projenin kuruluşuna katkı veren kurumlara ve akademisyenlere teşekkür ederek, "Biz, üreticimizin emeğini bilimle, toprağımızın bereketini teknolojiyle, gençlerimizin enerjisini yeni fırsatlarla buluşturmak istiyoruz" vurgusunu yaptı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA (ORTADA) ÇİFTÇİLERE BUĞDAY TOHUMU DESTEĞİ VE YENİ PROJE BUKKA’NIN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU; "BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ÜRETİMİ DESTEKLERKEN, BİLGİYLE ÜRETİMİN GÜCÜNÜ ARTIRMAYI HEDEFLEDİK." DEDİ.