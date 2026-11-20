Maille başlayan girişim COP31'de büyük etki yarattı:

Yaklaşık 6 yıl önce Elif ve Berat Türker çiftinin başlattığı proje, COP31 sürecinde tek kullanımlık plastik tüketimini azaltma hedefini somut sonuçlara dönüştürdü. 100 su istasyonu ile Mavi Bölge (Blue Zone) ve Yeşil Bölge (Green Zone) alanlarında hizmet verildi; istasyonların 70'i Blue Zone'da, 30'u Green Zone'da konuşlandırıldı. Katılımcılara dağıtılan mataralar sayesinde ziyaretçiler istasyonlardan ücretsiz su doldurabildi ve böylece etkinlik boyunca çevreye atılacak pet şişe sayısı önemli ölçüde azaldı.

Nasıl başladı:

Projenin COP31 katılım süreci, Elif Türker'in Şubat ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderdiği bir e-posta ile hızlandı. Bakanlık yetkililerinden Mahmut Erdaş'ın dönüşü ve daveti sonrası Türker çifti bakanlığa çağrıldı; kurulacak istasyon sayısı ve yerleri gibi detaylar yüz yüze belirlendi. Mayıs ayında Birleşmiş Milletler'in ilk saha ziyareti sırasında bir su istasyonu alana kurularak Birleşmiş Milletler temsilcilerinin deneyimlemesi sağlandı ve alınan geri dönüşler olumlu oldu.

Saha ve veri yönetimi:

Projede kullanılan su istasyonları ve bunların yazılımları TÜBİTAK desteğiyle, Türk mühendisleri tarafından yerli olarak üretildi. COP31 özelinde sisteme entegre edilen veri altyapısı sayesinde her istasyondan anlık veriler toplanıyor; su kalitesi, soğutma kapasitesi ve doldurulan şişe sayıları gerçek zamanlı izlenebiliyor. Bu veriler Birleşmiş Milletler için de önem taşıdı ve anlık veri izleme altyapısı etkinlik yönetiminde değerli bulundu.

Berat Türker'in aktardığına göre COP31 boyunca yaklaşık 138 ton içme suyu sağlandı ve bunun sonucunda 400 bin pet şişenin etkinlik süresince doğaya atılmasının önüne geçildi. İstasyonlarda sağlanan hizmetin kullanım ve verim oranları şu anda yüzde 96-98 seviyelerinde seyrediyor; katılımcılardan suyun soğukluğu ve tadı hakkında olumlu geri bildirimler alındı.

Projeyle bugüne kadar birçok kurumsal firma, üniversite ve etkinliğe hizmet verildiğini belirten Türker çifti, COP31'in şimdiye kadarki en büyük uygulamalarından biri olduğunu vurguladı. Bakanlığa atılan tek bir e-postanın takip eden süreçleri başlatması, yerli teknoloji ve veri odaklı çözümün uluslararası bir organizasyonda etkili biçimde uygulanması olarak değerlendiriliyor ve bu durum proje ekibi için önemli bir gurur kaynağı oluşturuyor.

MAVİ BÖLGE (BLUE ZONE) VE YEŞİL BÖLGE'YE (GREEN ZONE) KURULAN 100 SU İSTASYONUNDAN 70'İ MAVİ BÖLGE'DE, 30'U İSE YEŞİL BÖLGE'DE HİZMET VERMEYE BAŞLADI. KATILIMCILARA DAĞITILAN MATARALAR SAYESİNDE ZİYARETÇİLER, İSTASYONLARDAN ÜCRETSİZ OLARAK SU DOLDURABİLİYOR.