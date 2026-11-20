Tanıtım toplantısı Eskişehir’de gerçekleşti

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları kapsamında yayımlanan iki yeni eser, Eskişehir’de düzenlenen tanıtım toplantısıyla okuyucularla buluşturuldu. Toplantıya BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, eserlerin yazarları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Prof. Dr. İsmet Çetin ile kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalışmaların bölgesel ve kültürel önemi:

Programda konuşan Sabri Bayram, bölgesel kalkınmanın sadece ekonomik ve sosyal göstergelerle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerlerin korunmasıyla güçlendiğine dikkat çekti. Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları çerçevesinde yürütülen yayınların bölgenin kültürel hafızasını kayıt altına alma ve gelecek nesillere aktarma açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Çifteler Hara-yı Hümayunu ve Tursun Fakih üzerine çalışmalar:

Prof. Dr. Emine Gümüşsoy tarafından hazırlanan Osmanlıdan Cumhuriyete Eskişehir Çifteler Hara-yı Hümayunu adlı çalışma, birinci el arşiv belgelerine dayanarak 1815 yılında kurulan ve Osmanlı Devleti’nin ilk resmi harası olarak nitelenen Çifteler Hara-yı Hümayunu’nun kuruluş sürecini, teşkilat yapısını ve tarihsel gelişimini ele alıyor. Gümüşsoy, eserin ayrıca Eskişehir’in atçılık geleneği ile hara faaliyetlerinin bölgenin ekonomik ve toplumsal hayatına etkilerini incelediğini belirtti.

Prof. Dr. İsmet Çetin ise Tursun Fakih: Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri adlı çalışmasını tanıtarak Tursun Fakih’in 13. ve 14. yüzyılların düşünce ve edebiyat dünyasındaki yerini değerlendirdi. Çetin, Tursun Fakih’in Türk devletinin kuruluş sürecinde demokratik temayülün bir temsilcisi olduğunu ve eserlerinin Batı Türk edebiyatının kurucu metinleri arasında yer aldığını aktardı.

Program katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından kitap takdimi, imza etkinliği ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Basılı olarak yayımlanan eserlerin, BEBKA internet sitesindeki Doküman Merkezi altındaki Kültür Yayınları bölümünden ücretsiz olarak erişime açıldığı bildirildi.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) TARAFINDAN KALKINMA AJANSLARI KÜLTÜR YAYINLARI KAPSAMINDA YAYIMLANAN "OSMANLIDAN CUMHURİYETE ESKİŞEHİR ÇİFTELER HARA-YI HÜMAYUNU" VE "TURSUN FAKİH: HAYATI, EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ" ADLI KİTAPLARIN TANITIM TOPLANTISI ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.