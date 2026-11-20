Vali Polat'ın kabulü:

Kars Valisi Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu ile beraberindeki Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerini valilik makamında kabul etti. Görüşmede komite üyeleri yürüttükleri faaliyetler ve öncelikler hakkında Vali Polat'a bilgi verdi.

Komitenin yürüttüğü çalışmalar:

Komite, çocuk haklarının korunması, çocukların toplumsal hayata katılımının artırılması ve hakları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen faaliyetleri detaylandırdı. Üyeler, çocukların haklarını öğrenmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri ve karar alma süreçlerine katılmalarını sağlamaya yönelik eğitim, etkinlik ve bilgilendirme çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Vali Polat'ın değerlendirmesi:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Polat, çocukların haklarının korunmasının ve sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortam içinde yetişmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Çocuklara yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Vali, İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu ve komite üyelerine emekleri için teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Valilik makamında yapılan görüşmenin, yerel düzeyde çocuk haklarına ilişkin farkındalık ve iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

VALİ POLAT, ÇOCUK HAKLARI İL KOMİTESİ ÜYELERİNİ KABUL ETTİ(KARS-İHA)