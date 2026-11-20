Kaymakam Partal kampanyayı yerinde destekledi:

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılay tarafından yürütülen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına Silopi Kaymakamı Çağlar Partal katılarak bağışta bulundu. Kaymakam Partal, bağış işleminin ardından yaptığı açıklamada kan bağışının hayat kurtardığını vurguladı ve vatandaşlara kampanyaya destek olma çağrısı yaptı.

Kampanyanın hedefi ve önemi:

Kampanya, gönüllü kan ve kök hücre bağışını artırmayı amaçlıyor. Yetkililer, bu tür kampanyaların toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olduğunu belirterek, bağışın acil ihtiyaçlarda yaşam kurtarıcı rolüne dikkati çekti. Kaymakam Partal'ın katılımı, yerel yöneticilerin desteğinin kampanyaya olan ilgiyi yükselttiğini gösterdi.

Katılım koşulları ve tarih bilgisi:

Silopi'de kurulan Kızılay bağış noktası 15-29 Kasım 2026 tarihleri arasında açıktır. Kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyenler her gün 10.00-18.00 saatleri arasında bağış verebilecek. Yetkililer, tüm vatandaşları kampanyaya katılmaya davet ederek destek çağrısını yineledi.

Kaymakam Partal'ın çağrısı, yerel katılımı artırmaya yönelik somut bir adım olarak kayda geçti; kampanyaya katılımın artması, bölgede kan stoklarının güçlenmesine ve kök hücre bağışının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.

KAYMAKAM PARTAL’DAN SİLOPİ’DEKİ KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK