Gebze'de çocuklara özel görüşme alanı hizmete girdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, çocukların adli süreçlerde aileler arasındaki uyuşmazlıklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla hazırlanan Çocuk Görüşme Merkezi törenle hizmete açıldı. Proje, Gebze Belediyeler Birliği katkılarıyla hayata geçirildi ve açılışa belediye ile adli ve akademik temsilciler katıldı.

törene katılanlar ve katkı sağlayanlar:

Açılış töreninde, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanvekili Mikdat Aydın ve davetliler yer aldı. Açılış konuşmaları ve dua ile merkezin kurdelesi kesildi.

merkezin işlevi ve tasarımına ilişkin değerlendirmeler:

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, merkezin çocuk teslimi ve ebeveynlerle kişisel ilişki kurulmasına ilişkin işlemlerin, çocukların fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarına uygun ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayacağını vurguladı. Uslu, çocukların boşanma, ayrılık ve velayet süreçlerinde yetişkinler arasındaki anlaşmazlıklardan uzak tutulmasının önemine dikkat çekti ve merkezin temelinin 23 Aralık 2025 tarihinde atıldığını söyledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz merkezin bu alana özel tasarlandığını, farklı giriş ve çıkışlarla tarafların karşılaşmasının engelleneceğini belirterek projenin Türkiye’de ilk örneklerinden biri olacağını ifade etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

yetkililerin vurguladığı öncelikler:

Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların sorunların yükünü taşımaması gerektiğini söyleyerek, merkezde görev yapacak uzman personelin sürecin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya katkı sunacağını belirtti: "Çocuklarımızın kendilerini güvende ve değerli hissetmeleri çok önemli." Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da bu tür merkezlerin toplumsal bir ihtiyaç haline geldiğini, çocukların aile içi sorunlardan etkilenmemesi gerektiğini vurguladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise uygun ortamların hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimi ile merkez resmen faaliyete geçti. Yetkililer, merkezin işleyişinin çocukların güvenliği ve ruhsal sağlığı gözetilerek yürütüleceğini söyledi.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE ÇOCUKLARIN ADLİ SÜREÇLERDE AİLELER ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDAN ETKİLENMEMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN ÇOCUK GÖRÜŞME MERKEZİ TÖRENLE AÇILDI.