Oruç Reis Pakistan deniz sahalarında:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yerli ve millî mühendislik ürünü Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali'deki başarılı görevini tamamlayarak kıtalar arası ikinci görevi için dost ve kardeş ülke Pakistan'da konuşlandığını duyurdu.

Görev kapsamı ve teknik özellikleri:

Resmî açıklamaya göre Oruç Reis, Pakistan deniz sahalarında iki ayrı alanda 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama faaliyetleri yürütecek. Geminin 87 metre uzunluğa ve 23 metre genişliğe sahip olduğu, ileri teknolojisi, dinamik konumlandırma sistemi ve gelişmiş sismik araştırma kapasitesiyle ülkenin enerji arama faaliyetlerinde önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Stratejik ve diplomatik çerçeve:

Duran, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde enerjide bağımsızlık hedefi doğrultusunda geliştirilen millî imkân ve kabiliyetlerin yeni coğrafyalara taşındığını, bu tür görevlerin dost ve kardeş ülkelerle stratejik iş birliklerini güçlendirdiğini belirtti. Açıklamada ayrıca Oruç Reis'in Mavi Vatan ve Somali açıklarındaki çalışmalarının altı çizildi.

İletişim Başkanı, yeni görevin hayırlı olmasını diledi; görevi yürütecek ekibe başarı temennisinde bulunup emeği geçenlere teşekkür etti. Oruç Reis'in bu seyrinin, ülkenin mühendislik gücü ve teknolojik yetkinliğinin somut bir göstergesi olduğu ifade edildi.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN, "YERLİ VE MİLLÎ MÜHENDİSLİĞİMİZİN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİMİZ, SOMALİ’DEKİ BAŞARILI GÖREVİNİN ARDINDAN KITALAR ARASI İKİNCİ GÖREVİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE DOST VE KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN’DA" DEDİ.