Kocasinan Belediyesi'nin açıklaması:

Kocasinan Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda belediyenin bürokratlarının isimlerinin kullanılarak yardım ve Kur’an kursu yaptırma bahanesiyle vatandaşlardan para talep edildiğinin tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, bu taleplerin belediyeyle ilişkilendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara uyarılar:

Belediye, halkın böyle bir durumla karşılaşması halinde taleplere itibar etmemesini ve ödeme yapmadan önce bilgileri belediyenin resmi kanallarından doğrulamasını istedi. Resmi yetkililerin doğrudan para talep etmediği hatırlatıldı.

İhbar ve iş birliği:

Kocasinan Belediyesi, dolandırıcılık girişimlerinin tespit edilmesi durumunda ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli adımların atılacağını belirtti ve vatandaşlardan şüpheli talepleri yetkililere bildirmelerini talep etti.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, BELEDİYENİN BÜROKRATLARININ İSMİ KULLANILARAK YARDIM BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK YAPILDIĞI BELİRTİLEREK, VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNULDU.