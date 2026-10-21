bin 1.550 gönüllüyle havadan destek: İHAKUT'ta yeni dönem başladı

İHAKUT olağanüstü genel kurulla yeni yönetimini belirledi

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, 17 Ekim 2026 tarihinde Yalova'da yapılan olağanüstü genel kurulda tüzük değişikliğini kabul etti ve yeni yönetim ile denetim kurullarını seçti. Kongreye 330’un üzerinde üye katıldı; kurulumda oy çokluğu ile yeni dönem için görev dağılımı kararlaştırıldı. Başkanlığa yeniden getirilen Zafer Yılmaz öncülüğündeki ekip, kulübün saha operasyonlarını ve teşkilatlanma stratejilerini sürdürecek.

Tüzük değişikliği ve kongre süreci:

Olağanüstü genel kurul öncesinde kulüp üyeleri Ankara'da bir araya gelerek Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Ziyaret ve ardından yapılan değerlendirme toplantılarında kulübün faaliyetleri, hedefleri ile yeni dönem planları ele alındı. Yalova'daki kongrede kabul edilen tüzük değişikliği, örgütlenme ve operasyonel işleyişe ilişkin esasları güncelleyerek yeni yönetimin önünü açtı.

ulus çapında teşkilatlanma ve saha destekleri:

İHAKUT, Türkiye'nin 81 ilinde teşkilatlanmasını sürdürüyor; kulübün kayıtlı üye sayısı 587 olarak belirtilirken toplam gönüllü sayısı 1.550 düzeyinde. Kulüp, arama kurtarma çalışmalarında kolluk kuvvetlerine havadan destek vermeyi amaçlıyor ve insansız hava araçları (İHA) ile yürütülen çalışmalarda aktif rol alıyor.

Kuruluş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 35 ilde protokol imzaladı ve bugüne kadar 55’in üzerinde operasyona katılarak destek sağladı. Örnek uygulamalar arasında İstanbul Ayazağa'da meydana gelen sel felaketinde görev alan 10 kişilik drone ekibi yer alıyor; ekipler, İHA'larla sahadan veri sağlayarak arama kurtarma çalışmalarına havadan katkı sundu.

yeni dönem hedefleri ve gönüllü çağrısı:

Yeni yönetim döneminde kulüp, teşkilatlanma çalışmalarını güçlendirerek afetlere müdahalede havadan desteğin etkinliğini artırmayı hedefliyor. İHAKUT Başkanı Zafer Yılmaz, havacılık ve arama kurtarma alanında görev almak isteyen vatandaşları kulübe katılmaya davet etti ve gönüllü sayısını artırmanın operasyonel kapasiteyi doğrudan yükselteceğini vurguladı.

Genel kurulda belirlenen yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Zafer Yılmaz (başkan), Okay Narlı, Aytaç Engin, Murat Şahin, Süleyman Kırkpınar, Mehmet Ali Altıntaş, Turan Onur Göker, Anıl Kılıç, Kadir Ekinci, Serdar Topal, Gökhan Pehlivan ve Tuğrul Oktaş. Yönetim kurulu yedek üyeliklerine ise Abdullah Furkan Bakırcan, İhsan Altıkardeş, Mustafa Günel, Bilal Elmas, İbrahim Sena Kandazoğlu, Recep Dağ, Mehmet Gezgiç, İzzet Metin Canlı, Turgay Armağan ve Engin Uymaz seçildi.

Denetim kurulu asil üyeleri Münir Bora, Çetin Çağlı ve Zeynep Türktam olurken, yedek üyeler Ersoy Atik, Yüksel Hakan Mavzer ve Onur Kılavuz olarak belirlendi. Yeni ekip, hem idari hem de operasyonel alanda koordinasyonu artırmayı ve sahadaki etkinliği yükseltmeyi hedefliyor.

İHAKUT'un bu yeni dönemdeki öncelikleri arasında teşkilat ağını sağlamlaştırmak, AFAD ile yürütülen iş birliklerini genişletmek ve gönüllü eğitimleriyle sahadaki profesyonelliği artırmak bulunuyor. Kulüp yönetimi, artan gönüllü sayısı ve yaygın teşkilatlanma sayesinde arama kurtarma çalışmalarına daha hızlı ve koordineli havadan destek sunmayı amaçlıyor.

İHAKUT HAVACILIK SPOR KULÜBÜ'NÜN YALOVA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLİRKEN YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI SEÇİLDİ. 330'UN ÜZERİNDE ÜYENİN KATILDIĞI KONGREDE ZAFER YILMAZ BAŞKANLIĞINDAKİ YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ. TÜRKİYE GENELİNDE 81 İLDE YAPILANMASINI SÜRDÜREN KULÜP, 587 RESMÎ ÜYESİ VE BİN 550 GÖNÜLLÜSÜYLE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA HAVADAN DESTEK SAĞLIYOR.