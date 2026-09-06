Bin 71 çocuğun mutluluğu: Esenyurt'ta toplu sünnet şöleni

Toplu sünnet şöleni: etkinlik ve katılımcılar

Esenyurt Belediyesi, 5 Eylül'de Turgut Özal Stadyumu'nda düzenlediği şölenle 1071 çocuğun sünnetini kutladı. Programta Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ilçe protokolü, muhtarlar ile çocuklar ve aileleri yer aldı.

Çocuklara yönelik etkinlikler:

Şölen alanında yüz boyama, maskot ve palyaço gösterileri, şişme oyun grupları ve müzikli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar şarkılar eşliğinde çeşitli oyunlara katılıp doyasıya eğlendi; ailelere ve çocuklara ikramlar sunuldu. Esenyurt Belediyesi, sünneti gerçekleştirilen her bir çocuk için sünnet kıyafetleri ve hediyeler takdim etti.

Başkan vekilinin sözleri ve ailelerin tepkileri:

Can Aksoy şölende yaptığı konuşmada: "Çok anlamlı bir günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Esenyurt Belediyesinin düzenlediği sünnet şölenine hoş geldiniz. Ailelerimizin bu mutlu gününde yanlarında olmak bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl 1071 yavrumuzun sünnetlerini hijyenik ortamlarda uzmanlar tarafından yaptık. Sünnet bir sağlık işlemi olmanın ötesinde aynı zamanda kültürümüzün, inancımızın ve kardeşlik bağlarımızın bir parçasıdır. Sünnet ve kirvelik kavramları bu anlamlı günlerde yaşatılmaktadır. Bu özel günlerde onların heyecanını, mutluluğunu paylaşmak bizler için apayrı bir mutluluk. Karşımda, parlayan gözleriyle gülen yüzleriyle binlerce kıymetli evladımızı görüyorum. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek, bu tür etkinlikleri düzenlemenin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor. Sevgili anne babalarımız, bugün burada çocukların değil, sizlerin de haklı gururunu ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Gözünüzden sakındığınız çocukların mutluluğuna şahit olmak ne kadar güzel. Bu değerli evlatları yetiştiren siz anne babaları gönülden kutluyoruz."

Şölende duygularını paylaşan anne Aysun Kurtay, "Memnun kaldık herşeyden. Çocuğumuzda çok memnun kaldı. İyi ki var diyelim. Daha yeni geldik. Biraz duygusalım. İnşallah hayırlı bir evlat olur" dedi. Baba Kurtay ise, "Organizasyon çok güzel. Başkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gayet güzel bir organizasyon" sözleriyle etkinliği takdir etti.

Çocuklardan Efe Aydın şölende, "Çok iyi hissediyorum. İyi ki burayı yapmışlar. Size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün eğleneceğim" diyerek sevincini ifade etti. Program, çocukların eğlenceli anlarıyla sona erdi.

ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN SÜNNET İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLEN 1071 ÇOCUK İÇİN TURGUT ÖZAL STADYUMU’NDA TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLENDİ. ŞÖLENE ÇOCUKLAR VE AİLELERLE BERABER ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ CAN AKSOY’DA KATILDI.