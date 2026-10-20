Eğitimde liderlik ve kurum kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen seminer Menteşe'de tamamlandı

Seminerin amacı ve düzenlenişi:

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eğitim Yönetimi ve Kurum Kültürü Semineri" okul müdür yardımcılarının mesleki yeterliklerini artırmayı hedefledi. Program, eğitim yöneticilerinin yönetim yaklaşımlarını güçlendirmek ve okullarda iş birliği temelli bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla planlandı. Sunumları Eğitim Uzmanı Akif Büyükergene gerçekleştirdi.

İçerik ve öne çıkan başlıklar:

Seminer sürecinde katılımcılara eğitimde liderlik, etkili iletişim, problem çözme ve karar alma süreçleri gibi yönetim uygulamaları aktarıldı. Ayrıca kurumsal sorumluluk ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesine yönelik yöntemler üzerinde duruldu. Oturumlarda, yöneticilerin karşılaştıkları pratik sorunlara çözüm üretmeyi sağlayacak yaklaşımlar tartışıldı.

Programda vurgulanan bir diğer unsur, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesinin okulların yönetim verimliliğine doğrudan katkı sağladığı oldu. Seminerin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda güçlü bir yönetim anlayışı ve sürdürülebilir kurum kültürü oluşturulmasına katkı sunması bekleniyor.

Katılımcılara teşekkür:

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, seminere katkılarından dolayı Akif Büyükergene'ye ve katılım gösteren okul müdür yardımcılarına teşekkür etti. Eğitim yöneticilerinin edinilen kazanımları okul yönetim süreçlerine yansıtması hedefleniyor.

MUĞLA’DA EĞİTİM YÖNETİMİ VE KURUM KÜLTÜRÜ SEMİNERİ TAMAMLANDI