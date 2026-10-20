Özel eğitimde sabır ve şefkat cizre'de sınıflarda umut örüyor

Şırnak’ta, Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke ile Şube Müdürü Sabri Salgut ilçe genelindeki eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Cizre Özel Eğitim Uygulama Okulunu gezdi. İdareciler, özel gereksinimli öğrenciler ve okulun eğitim kadrosuyla bir araya gelerek sınıfları tek tek dolaştı ve düzenlenen etkinliklere katıldı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrencilerle birebir temas kuran İke, sınıflarda gerçekleştirilen etkinliklere katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Bir çocuğun gözlerinde parlayan ışıktan daha büyük bir zenginlik olmadığını söyleyen İke, eğitimde kalpten kalbe kurulan köprünün önemine değindi. İke, "En büyük engel sevgisizliktir" diyerek hareket ettiklerini ve sevgiyle aşamayacakları engel olmadığını belirtti.

Okul gezisinin ardından öğretmenlerle düzenlenen istişare toplantısında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün politikalarının sahada nasıl uygulandığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar, uygulanan programların çocukların ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini ve ekip çalışmasıyla somut sonuçlar alındığını aktardı.

Eğitim politikalarının sahadaki yansıması:

İke, toplantıda öğretmenlerin görevini vurgulayarak, "Sabrınız, şefkatiniz ve sınıftaki kutsal emeğiniz hiçbir ölçüyle ölçülemez. Öğretmenlerimiz sadece ders anlatmıyor, aynı zamanda bir çocuğun hayata tutunma köprüsünü inşa ediyor." sözleriyle mesleğin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti. İlçe makamları, uygulamaların kâğıt üzerinde kalmayıp öğretmenlerin özverisiyle hayata geçtiğini rapor etti.

Ziyarette ayrıca özel eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve her çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin temel hedef olduğu tekrarlandı. Yetkililer, Türkiye'nin güçlü yarınlarının bu çocukların kazandığı fırsatlarla şekilleneceğini ifade ederek, eğitim kadrosunun çalışmalarının önemini bir kez daha vurguladı.

İlçe yönetiminin saha ziyaretleri, hem öğrencilere hem de öğretmenlere destek mesajı olarak nitelendirildi; eğitim sürecinin merkezi politika ile yerel uygulama arasındaki uyumla güçlendiği kaydedildi.

CİZRE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE VE BERABERİNDEKİ HEYET, ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNDA EĞİTİM GÖREN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER LE BİR ARAYA GELDİ