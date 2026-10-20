Tomtaş'ın yarım kalan hikâyesi havacılık lisesiyle Kayseri'de yeniden yazılıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtım programıyla kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olan Tomtaş’ın kurulduğu alanda yer alan okul, Elmas Modeli kapsamında Türkiye’nin sayılı 13 okulundan biri olarak eğitim vermeyi amaçlıyor. Yerli ve milli teknoloji odağında kurulan lise, savunma sanayisi için kalifiye eleman yetiştirmeyi hedefliyor.

tarihten geleceğe miras:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tanıtım programında okulun hem yerel hem ulusal tarih açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kayseri’nin havacılık geçmişine atıfta bulunan Palancıoğlu, 1925-1926 yıllarında fikir ve kuruluş süreci başlayan TOMTAŞ’la bağlantıya dikkat çekti ve bu alandaki eğitimin ‘yarım kalan hikâyeyi’ sürdürdüğünü söyledi. Başkan, okulun yalnızca bir bina yatırımı olmadığını; TEKNOPARK karşısında planlanan teknoloji lisesi, Altınoluk’taki iki yeni okul ve Dış Ticaret Lisesi gibi projelerle bir eğitim seferberliğinin parçası olduğunu belirtti.

proje okul, atölye altyapısı ve sanayi iş birliği:

Palancıoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından lisenin proje okul statüsüne alındığını açıklayarak okulun nitelik ve imkanlarının artacağını müjdeledi. Okulla iş birliği yapan kurumlar arasında TUSAŞ, TEI ve ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayii şirketleri bulunuyor; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de destekleriyle öne çıktı. Okula bağışlanan bir helikopter ve sıfır helikopter parçalarından oluşan 10 büyük konteynerlik donanım ile birlikte 11 atölye kurulum çalışmaları sürüyor.

Belediye tarafından kurulan gelişmiş bir bilgisayar laboratuvarı ve atölye tefrişleri tamamlandığında, öğrenciler hem teorik hem pratik donanıma erişecek. Haftanın üç günü TUSAŞ mühendisleri tarafından online eğitimler veriliyor; öğrenciler ASELSAN ve TUSAŞ’a teknik gezilerle yönlendirildi. Hazırlık sınıfında olmalarına rağmen öğrencilerin İHA ve SİHA konularında AR-GE çalışmaları yapabildiği bildirildi. Bu yaz bazı öğrencilerin Amerika’da hem İngilizce hem de havacılıkla ilgili bir aylık eğitim kampına gönderilmesi planlanıyor.

eğitim kapasitesi ve yerel destek:

Okul, merkezi sınavla öğrenci alan bir meslek lisesi olarak ikinci eğitim öğretim yılına başladı; mevcut durumda 88 öğrenci ve 23 öğretmen ile faaliyet gösteriyor. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje okul statüsünün mesleki eğitim politika belgesi hedefleriyle uyumlu olduğunu ve Kayseri’de eğitimin altyapısını güçlendirme çabalarının sürdüğünü ifade etti. İlçe milli eğitim ile belediye arasındaki koordinasyonun yeni okulların da temelini atma sürecini hızlandıracağı vurgulandı.

hayırseverlik, vizyon ve bölgesel etkiler:

Hayırsever Av. Mehmet Altun, 31’inci okul olduğunu belirterek projenin fikir ortaklığı ve finansmanında yer alan isimlere teşekkür etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise okulu, kentin havacılık tarihindeki yeni bir merhale olarak nitelendirdi ve okulun arkasındaki hayırseverlerin şehir için yarattığı değere dikkat çekti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da kentte eğitim ve sanayi birlikteliğinin ileri düzeye taşınmasının önemine işaret ederek, öğrencilerin özgüvenle yetiştirileceğini söyledi.

Programda söz alan yetkililer, okulun TOMTAŞ mirasını gündemde tutmasının yanı sıra savunma ve havacılık ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırma hedefini ön plana çıkardı. Kayseri’de öğrenci barındıran bir şehir kimliğinin güçlendirilmesi, sektörel eğitimle şehir ekonomisinin ve teknolojik üretim kapasitesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür edilerek, okulun savunma sanayisine katkı sağlayacak bir merkez olması temennisi yinelendi.

Tanıtım programı, yerel yöneticiler, hayırseverler, eğitim ve sanayi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti ve okulun hem fiziki donanımı hem de sanayi ile kurulan bağlarla kısa sürede aktif bir eğitim üssüne dönüşeceği mesajı verildi.

TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK FABRİKASI OLAN TAYYARE VE MOTOR AŞ’NİN (TOMTAŞ) KURULDUĞU ALANDA YENİDEN HAYATA GEÇEN, ELMAS MODELİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN SAYILI 13 OKULU ARASINDA YER ALAN OKUL, YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ VİZYONU İLE SAVUNMA SANAYİİNE KALİFİYE ÇALIŞAN YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR.