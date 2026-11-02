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İş güvenliği soruşturması başlatıldı: Muş'ta beton pompası düşmesi iki işçiyi yaraladı

Muş'ta yapımı süren bir binada beton pompasının düşmesi sonucu iki işçi, E.D. (44) ve M.P. (25) yaralandı; yaralılar Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 21:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İş güvenliği soruşturması başlatıldı: Muş'ta beton pompası düşmesi iki işçiyi yaraladı

Olayın yaşandığı işyerinde:

Muş'ta yapımı devam eden bir inşaatta sürdürülen çalışmalar sırasında beton pompasının düşmesi sonucu iki işçi yaralandı. Yaralananların kimlikleri E.D. (44) ve M.P. (25) olarak bildirildi.

İlk müdahale ve nakil:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayın nedeni ve iş güvenliği uygulamalarına ilişkin detaylar yapılacak soruşturmada belirlenecek.

MUŞ&#039;TA İNŞAATTA FECİ KAZA! 2 İŞÇİ YARALANDI

MUŞ'TA İNŞAATTA FECİ KAZA! 2 İŞÇİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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