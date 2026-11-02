Gençlerbirliği gole doymadı: alanyaspor'u 5-0 ile geçti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, maçın ilk dakikasında Oğulcan Ülgün'ün golüyle öne geçti ve ikinci yarıda art arda gelen gollerle farkı açtı.

goller ve önemli anlar:

Maçın ilk golü Oğulcan Ülgün (dk. 1) ile geldi. İkinci yarıda Gençlerbirliği ataklarını yoğunlaştırdı: 59. dakikada sağ kanattan Adama Traore'nin son çizgideki pasını iyi değerlendiren Franco Tongya dar açıdan şutla skoru 2-0 yaptı. 66. dakikada Cheikh Niasse'nin sol tarafa gönderdiği pası alan Tiago Gouveia ceza sahası dışından vurup skoru 3-0'a taşıdı. İki dakika sonra, 68. dakikada Traore-Tongya aksiyonunun devamında yapılan ortada Pedro Mendes kafa vuruşuyla durumu 4-0 yaptı. Maçın son golü ise 78. dakikada Gouveia'nın degajdan gelişen atakta rakibini geçip dar açıdan attığı golle geldi ve mücadele 5-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda özellikle sağ kanattan çabuk geçiş hücumları ve Tongya-Gouveia eksenindeki ilişkiler Gençlerbirliği'nin skoru büyütmesinde belirleyici oldu.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Eryaman

Hakemler: Fatih Tokail, Ceyhun Sesigüzel, Murat Temelli

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Arda Çelik, Yiğit Hamza Aydar, Metehan Baltacı, Thalisson Kelven, Cheikh Niasse (Salih Uçan dk. 72), Adama Traore (Rafael Luis dk. 72), Franco Tongya (Furkan Ayaz Özcan dk. 86), Oğulcan Ülgün, Tiago Gouveia (Prince Martor dk. 81), Pedro Mendes (Victor Orakpo dk. 81)

Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Göktuğ Erdem, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Bernd Storck

Alanyaspor: Paulo Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Bedirhan Özyurt (Yusuf Özdemir dk. 62), Florent Hadergjonaj, Ruan Duarte, Gaius Makouta (Ianis Hagi dk. 55), Baran Ali Gezek (Enes Keskin dk. 74), Antonio Maestro, İbrahim Kaya (Elia Meschack dk. 55), Ivan Cedric (Omar Ben Ali dk. )

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Emre Demir, Hwang Ui-Jo, Arda Usluoğlu, İzzet Çelik

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Oğulcan Ülgün (dk. 1), Franco Tongya (dk. 59), Tiago Gouveia (dk. 66 ve 78), Pedro Mendes (dk. 68) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Pedro Mendes (Gençlerbirliği); Bedirhan Özyurt, Antonio Maestro, Omar Ben Ali (Alanyaspor)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 10. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI ALANYASPOR'U 5-0 MAĞLUP ETTİ.