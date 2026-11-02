Malatya'da Tevfik Temelli Caddesi'nde motosiklet ve otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Malatya'da trafik kazası

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Tevfik Temelli Caddesi üzerinde kaydedildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, N.B. idaresindeki 44 AFT 637 plakalı otomobil ile A.E.T. yönetimindeki 44 AIY 107 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 44 AHT 747 plakalı araca da çarptı.

müdahale ve inceleme:

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

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