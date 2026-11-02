İkinci el otomobil piyasasında sessiz düşüş: galericiler panikten söz ediyor

Piyasa durgunluğu esnafı etkiledi:

Eskişehir'de oto galericilik yapan Sefa Güngören, kentte hem ikinci el hem de sıfır araç satışlarında belirgin bir durgunluk olduğunu aktarıyor. Satışlardaki yavaşlama, galericilerin stok devir hızını düşürürken, nakit akışında sıkışmaya neden oldu.

Marka ve modele göre farklılıklar olsa da, piyasa genelinde fiyatlarda yaklaşık yüzde 5 civarında bir gerileme gözlendi. Esnaf bu durumu "panik piyasası" olarak tanımlıyor; alım kararlarının ertelenmesi ve talep daralması fiyat baskısını artırıyor.

Nedenler ve esnafın beklentileri:

Galericiler, durgunluğun birden fazla sebebe bağlandığını belirtiyor. İleri sürülen başlıca nedenler arasında fon krizine ilişkin endişeler ve döviz kurlarındaki oynaklık yer alıyor. Bu faktörler, alıcıların karar süreçlerini uzatıyor ve araç satışlarını geciktiriyor.

Sefa Güngören konuyla ilgili olarak, "Satış olmayınca fiyatlarda bir gerileme oluyor. Bir eviniz ya da bir arabanız var, hangisi daha kolay satar, tabii ki de araba. Marka ve modele göre değişmekle birlikte, fiyatlarda yüzde 5 civarı bir düşüş var. Biz buna 'panik piyasası' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Geleceğe dönük öngörüler:

Esnaf, aylık sabit giderlerin varlığı nedeniyle durgunluktan olumsuz etkilendiğini vurguluyor ve piyasanın yılbaşından sonra canlanmasını bekliyor. Piyasa hareketlendiğinde fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edeceği öngörülüyor; galericiler, alıcıların kararlarını fazla ertelememesi gerektiğini söylüyor.

Sonuç olarak, Eskişehir ikinci el araç piyasasında geçici bir disiplinlenme ve fiyat aşağı yönlü baskı yaşanıyor. Ticari aktörler için kilit soru, talebin ne zaman ve hangi hızla toparlanacağı olacak.

İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor