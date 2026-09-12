Bingöl'de bir haftalık operasyonda 6 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nün 4-11 Eylül 2026 çalışması

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Ekiplerin saha çalışması sonucu yapılan arama ve operasyonlarda 372,23 gram esrar, 45 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 18 kurusıkı fişek bulundu.

operasyonun kapsamı ve bulunan deliller:

Gerçekleştirilen operasyonlar, kent genelinde yürütülen istihbarat ve asayiş uygulamalarının bir uzantısı olarak kayda geçti. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları ile ruhsatsız silaha ilişkin deliller, kolluk kuvvetlerinin hedef odaklı çalışmasının ürünü olarak değerlendirildi. Bulunan malzemeler olay yerinde muhafaza altına alındı ve inceleme için ilgili birimlere teslim edildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Çalışmalar kapsamında toplam 25 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 6 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şahsa idari para cezası uygulandı ve 9 şahıs serbest bırakıldı. Adli işlemler ve soruşturmalar emniyet birimleri ile savcılık tarafından sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer suçlarla mücadelenin sürdürüleceğini ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

BİNGÖL’DE UYUŞTURUCU VE ASAYİŞ OPERASYONLARINDA 6 TUTUKLAMA