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üniversite için antalya'ya gelen öğrencilere yurtlarına kadar eşlik edildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Antalya'ya yeni gelen öğrencileri otogar ve havalimanında karşılayıp servislerle KYK yurtlarına yerleştirdi; gönüllüler eşyalarına yardımcı oldu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:59

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

üniversite için antalya'ya gelen öğrencilere yurtlarına kadar eşlik edildi

Gençlik desteğiyle yeni yuvaya ilk adım

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üniversite eğitimi için Antalya’ya gelen öğrencileri otogar ve havalimanında karşıladı ve servis araçlarıyla KYK yurtlarına kadar eşlik etti. Uygulama, öğrencilerin yurtlarına güvenli ve kolay ulaşmasını sağlamak ve eşyalarının taşınmasına yardımcı olmak amacıyla bu yıl da sürdürülüyor.

karşılama ve yönlendirme süreci:

Görevliler ve gönüllüler oluşturulan noktalarda öğrenci ve aileleriyle buluştu. Kurulan stantlarda ikramlar sunuldu, bavulların taşınmasına destek verildi ve gençler nöbetçi personelle buluşmadan önce araçlara yönlendirildi. Bu uygulama, özellikle şehre yeni gelen ve şehir içi ulaşım konusunda bilgi veya kartı olmayan öğrenciler için pratik bir çözüm sundu.

gönüllülük ve aile güveni:

Akdeniz Üniversitesi'ne yatay geçiş yapan Beyazıt Şimşek, uygulamayla ilgili olarak, "Bizi karşıladılar, ‘Gideceğiniz yere kadar götürelim’ dediler. Bu uygulama bilen bilmeyen ya da otobüs kartı olmayan herkes için çok güzel bir uygulama. Nasıl gideceğimi düşünüyordum, bu çok rahatlattı. Antalya hayalimdi" ifadelerini kullandı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, uygulamanın tüm illerde uygulandığını belirterek, geçmiş yıllarda aynı süreci yaşamış gönüllü abla ve ağabeylerin, liderlerin ve antrenörlerin gençleri araçlarla yurtlarına kadar eşlik ettiğini söyledi. Gürhan, gençlerin ve ailelerin tedirginlik yaşamamalarını hedeflediklerini, anne ve babaların otogara indiklerinde "Nereye geldik, ne yapacağız?" endişesi duymamalarının önemli olduğunu vurguladı.

Gürhan ayrıca, uygulamanın yıllardır büyük bir heyecan ve şevkle sürdüğünü, bazı ailelerin uygulamadan haberdar olmayabileceğini ancak onların duasını almak ve gençlerin yeni şehirde kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamanın amaç olduğunu belirtti. Hedefin, öğrencileri ilk andan itibaren sıcaklıkla karşılayıp, öğrenim hayatları boyunca kalacakları yurtlarda aile ve yuva konforuna en yakın bir ortam sağlamak olduğu ifade edildi.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN ANTALYA&#039;YA GELEN ÖĞRENCİLERİ OTOGAR VE...

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN ANTALYA'YA GELEN ÖĞRENCİLERİ OTOGAR VE HAVALİMANINDA KARŞILAYARAK SERVİS ARAÇLARIYLA KYK YURTLARINA ULAŞTIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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