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Kocaeli açıklarında Necati Alpagül isimli tanker römorkörle güvenli demire çekildi

Bayramoğlu açıklarında arıza yapan 87 m boyundaki Necati Alpagül 240 ton fuel oil yüklü tanker, römorkörle Eskihisar demir sahasına emniyetle çekildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kocaeli açıklarında Necati Alpagül isimli tanker römorkörle güvenli demire çekildi

Kocaeli açıklarında arızalanan tanker Eskihisar demir sahasına emniyetle bağlandı

Kocaeli'nin Bayramoğlu açıklarında arıza yapan Necati Alpagül adlı tanker, römorkör müdahalesiyle güvenli alana çekildi. Gemi 87 metre uzunluğunda olup üzerinde 240 ton fuel oil taşıyordu.

Müdahale süreci:

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yönlendirilen Şark römorkörü tankeri yedekleyip çekti. Operasyonun ardından gemi Eskihisar Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

yetkili açıklaması:

Kocaeli Bayramoğlu açıklarında arıza yaşayan Necati Alpagül isimli 87 metre boyunda 240 ton fuel oil yüklü tanker, İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Şark römorkörümüzce yedeklenip çekilerek Eskihisar Demir Sahası’na emniyetle demirletildi denildi.

KOCAELİ&#039;DE BAYRAMOĞLU AÇIKLARINDA 87 METRE UZUNLUĞUNDAKİ 240 TON FUEL OİL YÜKLÜ TANKER ARIZALANDI....

KOCAELİ'DE BAYRAMOĞLU AÇIKLARINDA 87 METRE UZUNLUĞUNDAKİ 240 TON FUEL OİL YÜKLÜ TANKER ARIZALANDI. TANKER, RÖMORKÖRLE ÇEKİLEREK ESKİHİSAR DEMİR SAHASI’NA EMNİYETLE DEMİRLETİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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