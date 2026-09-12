Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Düzce iş dünyası EXPO 2026 hedefiyle MÜSİAD'de bir araya geldi

MÜSİAD Düzce Şubesi'nin Dost Meclisi'nde üyeler, EXPO 2026 hazırlıklarını değerlendirdi; fuarın Düzce firmalarına uluslararası iş bağlantıları sağlaması hedefleniyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce iş dünyası EXPO 2026 hedefiyle MÜSİAD'de bir araya geldi

Düzce iş çevreleri MÜSİAD etkinliğinde buluştu

MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi Programı, şube üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, katılımcılar arası istişare ve değerlendirmeler öne çıktı; toplantı, bölge iş dünyasının ortak hareket etme niyetini gösterdi.

Programın içeriği:

Toplantıda MÜSİAD Düzce Şubesi üyelerine EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı hakkında bilgi verildi. Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, fuarın detaylarını paylaştı ve etkinlik takvimi hakkında üyelere bilgi sundu. Üyeler, fuarda stant açacak firmaların hazırlık süreçleri ve program içeriği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Beklenen katkılar:

23-26 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek EXPO 2026 fuarının, Düzce’den katılacak firmaların uluslararası ticaret bağlantılarını güçlendirmesi ve farklı sektörlerden firmaları bir araya getirmesi hedefleniyor. Katılımcılar, fuarın bölge ekonomisine sağlayacağı hareketliliğin planlanması ve ortak tanıtım çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

MÜSİAD DÜZCE ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOST MECLİSİ PROGRAMI, ÜYELERİN KATILIMIYLA...

MÜSİAD DÜZCE ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOST MECLİSİ PROGRAMI, ÜYELERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA MÜSİAD EXPO 2026 FUARI’NA İLİŞKİN HAZIRLIKLAR ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüz yılda yoğurt, çiçek ve üzümle kurulan bir hayat
images

Kahtalı gençlerle bir araya gelen Prof. Dr. Hasari Çelebi kariyer ve teknoloji t...
images

Düzce üniversitesi rektöründen şehit Ziyar Koparan için taziye mesajı
images

Yangından etkilenen Kozanlı üreticilere 24 ton yem ulaştırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kozanlı çocuklardan yangınzedelere el uzatan mahalle tezgâhı

Palamut rağbeti tezgahları canlandırdı

Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme

Prensesin adını taşıyan göçmen leylek karaman’da ölü bulundu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı