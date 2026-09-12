Düzce iş dünyası EXPO 2026 hedefiyle MÜSİAD'de bir araya geldi

Düzce iş çevreleri MÜSİAD etkinliğinde buluştu

MÜSİAD Düzce Şubesi tarafından düzenlenen Dost Meclisi Programı, şube üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, katılımcılar arası istişare ve değerlendirmeler öne çıktı; toplantı, bölge iş dünyasının ortak hareket etme niyetini gösterdi.

Programın içeriği:

Toplantıda MÜSİAD Düzce Şubesi üyelerine EXPO 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı hakkında bilgi verildi. Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, fuarın detaylarını paylaştı ve etkinlik takvimi hakkında üyelere bilgi sundu. Üyeler, fuarda stant açacak firmaların hazırlık süreçleri ve program içeriği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Beklenen katkılar:

23-26 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek EXPO 2026 fuarının, Düzce’den katılacak firmaların uluslararası ticaret bağlantılarını güçlendirmesi ve farklı sektörlerden firmaları bir araya getirmesi hedefleniyor. Katılımcılar, fuarın bölge ekonomisine sağlayacağı hareketliliğin planlanması ve ortak tanıtım çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

MÜSİAD DÜZCE ŞUBESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN DOST MECLİSİ PROGRAMI, ÜYELERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA MÜSİAD EXPO 2026 FUARI’NA İLİŞKİN HAZIRLIKLAR ELE ALINDI.