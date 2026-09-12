13 yıl sonra kimliği doğrulanan kayıp kadın olayı: 6 kişi gözaltında

Dosyanın yeniden açılması ve son gelişme:

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Pamukçayı mevkiinde 29 Temmuz 2014 tarihinde bulunan kafatası, kemik parçaları ve kıyafetler üzerine başlatılan soruşturma, uzun süre çözümsüz kaldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu raporları buluntuların 17-23 yaş aralığında bir kadına ait olduğunu göstermiş, ancak kimlik tespit edilemediği için 13 Şubat 2015 tarihinde daimi arama kararı verilmişti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonuyla yapılan yeniden inceleme, dosyanın tekrar gündeme gelmesini sağladı. Yeniden yürütülen çalışmalarda maktulün kimliği ve olayla bağlantılı kişiler üzerinde ilerleme kaydedildi.

Buluntu ve ilk adli süreç:

29 Temmuz 2014'te Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrası sınırları içindeki dere yatağı ve çevresinde vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede, kafatası, çeşitli kemik parçaları ile muhtelif kıyafet ve eşyalar tespit edildi. Buluntular Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014/1567 sayılı dosyaya kaydedildi. Adli tıp incelemeleri, vücut bulguları ve mevcut deliller ile maktulün kimliğine ulaşılamaması sonucu soruşturmada ilerleme sağlanamadı ve dosya uzun süre faili meçhul olarak kaldı.

Yeniden değerlendirme, DNA tespiti ve soruşturmanın genişletilmesi:

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmada, Diyarbakır ve çevre illerde kayıp olarak aranan 19-23 yaş arasındaki 144 kayıp kadın üzerinde değerlendirmeler yapıldı ve aile görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede Şağı Kalkan ve Naif Kalkan ile yapılan mülakatlarda, kızları Dilek Kalkan'ın Mayıs 2013'te kaybolduğu ve kaybolduğu tarihte giydiği kıyafetlerin olay yerinde bulunanlarla benzerlik gösterdiği belirlendi.

Yapılan DNA incelemesi sonucunda kimliği belirsiz maktulün Dilek Kalkan olduğu tespit edildi; ayrıca maktulün annesi Şağı Kalkan ile DNA uyumu %99,99 olarak raporlandı. Bu belirlemeler üzerine 2013 yılı kayıp dosyası (2013/2331) ile 2014 buluntu dosyası birleştirildi; daha önce 22 Ekim 2014 tarihinde verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı kararı 4 Haziran 2026 tarihinde kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve saha çalışmalarında, Dilek Kalkan’a ait olduğu değerlendirilen iki GSM hattı tespit edildi ve bunlara ilişkin HTS kayıtları temin edilerek incelendi. HTS, I2 analizleri, daraltılmış BAZ çalışmaları, adli tıp raporları, hastane kayıtları, ilaç bilgileri, tanık ifadeleri ve saha araştırmaları bir arada değerlendirilerek soruşturma derinleştirildi.

Bu analizler sonucu Dilek Kalkan ile yoğun iletişim halinde olduğu belirlenen kişiler arasında Cuma K., Serdal K., Emrah K., Muhyettin B., Hatice K., Hamdiye A. ve Figen B. isimleri öne çıktı. Bu bulgular doğrultusunda Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Diyarbakır JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

11 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheliye ilişkin işlemler yapıldı; bunlardan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa olaya karışan diğer kişilerin tespiti amacıyla devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında idari ve adli işlemlerin nasıl şekilleneceği, elde edilecek ek deliller ve sorgulama çalışmalarının sonuçları bekleniyor. Kamuoyuna yansıyan gelişmelerle birlikte dosyanın netleşmesi amaçlanıyor.

13 yıl önce kayıp ihbarı verilmişti: Dilek Kalkan olayında 6 kişi gözaltına alındı