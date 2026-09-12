Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

13 yıl sonra kimliği doğrulanan kayıp kadın olayı: 6 kişi gözaltında

2014'te Pamukçayında bulunan kemiklerin, 2013'te kayıp başvurusu yapılan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi; 6 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:44

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

13 yıl sonra kimliği doğrulanan kayıp kadın olayı: 6 kişi gözaltında

Dosyanın yeniden açılması ve son gelişme:

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Pamukçayı mevkiinde 29 Temmuz 2014 tarihinde bulunan kafatası, kemik parçaları ve kıyafetler üzerine başlatılan soruşturma, uzun süre çözümsüz kaldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu raporları buluntuların 17-23 yaş aralığında bir kadına ait olduğunu göstermiş, ancak kimlik tespit edilemediği için 13 Şubat 2015 tarihinde daimi arama kararı verilmişti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonuyla yapılan yeniden inceleme, dosyanın tekrar gündeme gelmesini sağladı. Yeniden yürütülen çalışmalarda maktulün kimliği ve olayla bağlantılı kişiler üzerinde ilerleme kaydedildi.

Buluntu ve ilk adli süreç:

29 Temmuz 2014'te Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrası sınırları içindeki dere yatağı ve çevresinde vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede, kafatası, çeşitli kemik parçaları ile muhtelif kıyafet ve eşyalar tespit edildi. Buluntular Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014/1567 sayılı dosyaya kaydedildi. Adli tıp incelemeleri, vücut bulguları ve mevcut deliller ile maktulün kimliğine ulaşılamaması sonucu soruşturmada ilerleme sağlanamadı ve dosya uzun süre faili meçhul olarak kaldı.

Yeniden değerlendirme, DNA tespiti ve soruşturmanın genişletilmesi:

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmada, Diyarbakır ve çevre illerde kayıp olarak aranan 19-23 yaş arasındaki 144 kayıp kadın üzerinde değerlendirmeler yapıldı ve aile görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede Şağı Kalkan ve Naif Kalkan ile yapılan mülakatlarda, kızları Dilek Kalkan'ın Mayıs 2013'te kaybolduğu ve kaybolduğu tarihte giydiği kıyafetlerin olay yerinde bulunanlarla benzerlik gösterdiği belirlendi.

Yapılan DNA incelemesi sonucunda kimliği belirsiz maktulün Dilek Kalkan olduğu tespit edildi; ayrıca maktulün annesi Şağı Kalkan ile DNA uyumu %99,99 olarak raporlandı. Bu belirlemeler üzerine 2013 yılı kayıp dosyası (2013/2331) ile 2014 buluntu dosyası birleştirildi; daha önce 22 Ekim 2014 tarihinde verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı kararı 4 Haziran 2026 tarihinde kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve saha çalışmalarında, Dilek Kalkan’a ait olduğu değerlendirilen iki GSM hattı tespit edildi ve bunlara ilişkin HTS kayıtları temin edilerek incelendi. HTS, I2 analizleri, daraltılmış BAZ çalışmaları, adli tıp raporları, hastane kayıtları, ilaç bilgileri, tanık ifadeleri ve saha araştırmaları bir arada değerlendirilerek soruşturma derinleştirildi.

Bu analizler sonucu Dilek Kalkan ile yoğun iletişim halinde olduğu belirlenen kişiler arasında Cuma K., Serdal K., Emrah K., Muhyettin B., Hatice K., Hamdiye A. ve Figen B. isimleri öne çıktı. Bu bulgular doğrultusunda Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Diyarbakır JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

11 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheliye ilişkin işlemler yapıldı; bunlardan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa olaya karışan diğer kişilerin tespiti amacıyla devam ediyor.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında idari ve adli işlemlerin nasıl şekilleneceği, elde edilecek ek deliller ve sorgulama çalışmalarının sonuçları bekleniyor. Kamuoyuna yansıyan gelişmelerle birlikte dosyanın netleşmesi amaçlanıyor.

13 yıl önce kayıp ihbarı verilmişti: Dilek Kalkan olayında 6 kişi gözaltına alındı

13 yıl önce kayıp ihbarı verilmişti: Dilek Kalkan olayında 6 kişi gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu: 250 bin liralık ürün ele geçirildi
images

Adıyaman'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, 3 kişi dumandan etkile...
images

Oyun alanında saklanan bombalar ortaya çıktı: şimşekler operasyonunda 64 gözaltı
images

Sanal kumar tuzağı: yüksek kazanç vaatlerine karşı emniyetten uyarı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisalı üreticiler TMO'nun alım duyurusunu yetersiz buldu

İnan'dan 12 Eylül mesajı: darbecileri lanetleyip demokrasinin teminatı vurgulandı

Thy filosuna Düzköy adı: bakan Uraloğlu'nun doğduğu ilçe uçağa verildi

Menderes'te bandrolsüz tütün operasyonu: 250 bin liralık ürün ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı