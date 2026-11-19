etkinlikte coğrafi bilgi sistemlerinin önemi vurgulandı:

Doğu Anadolu'da Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü 2026, Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenleri, kamu kurum temsilcilerini, öğrencileri ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlik, coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) şehir planlamasından afet yönetimine, akıllı haritalardan kentsel dirençliliğe kadar geniş uygulama alanlarını odağa aldı.

Programda CBS'nin karar alma süreçlerindeki rolü, teknolojideki güncel gelişmeler ve farklı sektörlerdeki uygulama örnekleri değerlendirildi. UNİDES tarafından gerçekleştirilen poster sunumu da katılımcıların ilgi odağı oldu.

valinin değerlendirmeleri:

Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl'ün deprem riski yüksek iller arasında yer aldığına dikkat çekerek yönetimde bilginin önemini vurguladı. Çelik, "Yönetimin esası bilgidir. Eğer doğru bilgiye sahip olursanız sonuçta bu memleketi de iyi bir şekilde idare edersiniz" ifadelerini kullandı. Valilik konuşmasında CBS'nin yerel yönetimlerin mekânsal planlama, belediyelerin imar planları, şehircilik anlayışı ve savunma sanayisi gibi alanlarda temel veri kaynağı olduğuna işaret edildi.

Vali Çelik, afet yönetimi bağlamında doğru veri ve CBS kullanımının "doğru ve isabetli kararlar almanızı mümkün kılıyor" mesajını vererek, şehirlerin daha yaşanabilir ve dayanıklı hale getirilmesinde CBS uygulamalarının yol gösterici olduğunu söyledi.

uygulamalar, atölyeler ve eğitimler:

Etkinlik programında uygulamalı atölye çalışmaları ile eğitim oturumları yer aldı. Özellikle eğitim sektörüne yönelik CBS MEB oturumu ve uygulamalı atölyeler katılımcılara pratik bilgiler sundu. Öğleden sonra çocuklara yönelik harita ve yön bulma etkinlikleri planlanarak genç neslin mekânsal farkındalığına katkı sağlanması hedeflendi.

Katılımcıların ziyaretine açık olan CBS Galeri, CBS İnsan Kaynakları ve CBS İmza Duvarı gibi alanlar, hem sergileme hem de ağ kurma imkanı sundu.

katılımcılar ve bilimsel iş birliği:

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AFAD Deprem Daire Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf Bazancir ile il protokolü ve Türkiye genelinden 20'nin üzerinde üniversiteden akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcileri katıldı.

Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen ise CBS'nin "nüfusu, yapılaşmayı, topografyayı, ulaşımı, araziyi, altyapıyı ve afet risklerini aynı harita üzerinde birlikte değerlendirme" imkanı sunarak kamu hizmetlerinden ekonomiye kadar karar alma süreçlerine katkı sağladığını aktardı. Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik de etkinliğe farklı kurum ve üniversitelerden katılımın bilimsel iş birliği için önemine dikkat çekti.

Etkinlik, CBS'nin kent yönetimi ve afet risklerinin azaltılmasındaki rolünü somut örnekler ve uygulamalar üzerinden tartışmaya açarak, yerel yönetimler ile akademi-sanat ve sektör arasındaki iş birliğini güçlendirme amacını taşıdı.

BİNGÖL'DE YOĞUN KATILIMIN SAĞLANDIĞI ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ'NDE ÇOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GÜNCEL KULLANIM ALANLARI, TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE FARKLI SEKTÖRLERDEKİ UYGULAMALARI DEĞERLENDİRİLDİ.