etkinlikten öne çıkanlar:

Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü 2026 etkinliği, Türkiye'nin farklı illerinden akademisyenleri, kamu kurumlarının temsilcilerini, öğrencileri ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlikte afet yönetiminden şehir planlamasına, akıllı haritalardan kentsel dirençliliğe kadar geniş bir yelpazede coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) güncel kullanım alanları ve teknolojik gelişmeler değerlendirildi. UNİDES tarafından gerçekleştirilen poster sunumu da programın dikkat çeken unsurlarındandı.

vali çelik'in vurguları:

Vali Cahit Çelik, Bingöl'ün deprem riski yüksek iller arasında olduğunu belirterek CBS'nin karar alma süreçlerindeki önemine dikkat çekti. Çelik'in konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle:

"Yönetimin esası bilgidir. Eğer doğru bilgiye sahip olursanız sonuçta bu memleketi de iyi bir şekilde idare edersiniz. İnsanlık tarihine baktığımız zaman temel uğraşlardan birinin de bu olduğunu görüyoruz. Coğrafi keşiflerde de diğer buluşlarda da durum böyledir. Özellikle coğrafi bilgi sistemlerine baktığımız zaman bugün idarenin aldığı her türlü kararın temelinde muhakkak coğrafi bilgi sistemlerine dayanan bir bölüm bulunuyor. Özellikle yerel yönetimleri ilgilendiren mekânsal planlama, belediyelerin imar planları, şehircilik anlayışı ve diğer taraftan savunma sanayisi bu alanın önemli kullanım sahalarıdır. Özellikle afetler açısından baktığımızda doğru bilgi ve coğrafi bilgi sistemlerinin iyi kullanılması, doğru ve isabetli kararlar almanızı mümkün kılıyor. Bugün ülkemiz coğrafi açıdan hem çok çeşitli hem de deprem riski açısından gerçekten çok riskli bir ülke. Özellikle Bingöl ilimiz de deprem riski açısından Türkiye'deki en riskli illerden bir tanesi. Bu çerçevede coğrafi bilgi sistemlerini iyi kullanmak, hem afetlere müdahale anlamında hem de mekânsal planlama açısından bizlere rehberlik edecek. Coğrafi bilgi sistemlerindeki bilgileri yerinde, doğru ve net bir şekilde kullanırsanız şehirlerinizi daha iyi planlamış olursunuz. Her türlü afet riskini daha iyi bertaraf edebilir, aynı zamanda şehirlerinizi daha yaşanabilir ve güzel hale getirebilirsiniz"

uygulamalar, atölyeler ve katılımcılar:

Bingöl Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen ise CBS'nin kamu hizmetlerinden ekonomiye kadar birçok alanda karar verme süreçlerine katkı sunduğunu belirtti. Çeçen, CBS sayesinde nüfus, yapılaşma, topografya, ulaşım, arazi kullanımı, altyapı ve afet risklerinin aynı harita üzerinde birlikte değerlendirilebildiğini, böylece alınan kararların etkilerinin daha iyi görülebildiğini ifade etti.

Etkinlik programında uygulamalı atölye çalışmaları, eğitimde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına yönelik CBS MEB oturumu ve öğleden sonra çocuklara yönelik harita ile yön bulma etkinlikleri yer aldı. Ayrıca CBS Galeri, CBS İnsan Kaynakları ve CBS İmza Duvarı gibi sergi ve etkileşim alanları katılımcıların ziyaretine açıldı.

Programa; Bingöl Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AFAD Deprem Daire Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Akın Kısa, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yusuf Bazancir ile il protokolü ve Türkiye genelinden 20'nin üzerinde üniversiteden akademisyen, öğrenci ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlik, CBS araçlarının farklı disiplinlerdeki uygulamalarını görünür kılarak, şehirlerin planlanması ve afetlere hazırlıkta mekânsal verinin rolünü somut örneklerle ortaya koydu. Katılımcılar, coğrafi verinin doğru kullanımının yerel yönetimler ve acil müdahale süreçleri için hayati olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak, Bingöl'de gerçekleştirilen buluşma CBS teknolojilerinin şehirlerin geleceğini şekillendirmedeki merkezi rolünü bir kez daha teyit etti ve disiplinler arası iş birliğinin artırılması çağrısını güçlendirdi.

Bingöl'de Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü'ne yoğun katılım: Geleceğin şehirleri masaya yatırıldı