Şırnaklı gençler Cudi Dağı Sefine Bölgesi'nde tarih ve inanç mirasını keşfetti

Şırnak’a düzenlenen gezide, gençler binlerce yıllık bir coğrafyanın izlerini sürme fırsatı buldu. Maziden Atiye - Köklü Geçmişten Güçlü Geleceğe Projesi kapsamında kente gelen öğrenciler; hem bölgenin doğal güzelliklerini hem de tarihî ve manevi değerlerini yerinde tanıdı. Gezi, katılımcılara Şırnak’ın kültürel dokusunu ve geçmişten günümüze taşınan inanç öğelerini görme imkanı sağladı.

gezi programı ve amaçları:

Programa dahil olan öğrenciler, rehber eşliğinde Cudi Dağı Sefine Bölgesini gezdi. Ziyaretin temel amacı, genç nesillerin tarih ve kültür bilincini güçlendirmek ve bölgenin özgün mirasını aktararak aidiyet duygusunu pekiştirmekti. Öğrencilere bölgenin tarihî önemi anlatılarak, taşınan kültürel değerlerin kökeni ve yaşatma yolları hakkında bilgiler verildi.

bölgede gözlemlenen değerler:

Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturduğuna inanılan alan olarak bilinen Sefine Bölgesi, yalnızca mitolojik bir anlatının ötesinde, uzun bir tarihin ve yerel inançların kesiştiği bir nokta olarak öne çıktı. Katılımcılar, bölgenin eşsiz manzarası ve peyzajıyla birlikte, yerel tarih anlatılarını dinleme ve somut izleri gözlemleme şansı yakaladı. Gezi, Şırnak’ın tarihî mirasının görünürlüğünü artırmaya ve kentin kültür ile inanç turizmi potansiyelini tanıtmaya katkı sundu.

Gezinin sonunda öğrenciler, geçmişle kurdukları bağın somut bir deneyim olduğunu belirterek, elde ettikleri bilgi ve duygusal kazanımların kalıcı olacağını ifade etti. Projenin hedeflerinden biri olan geleceğe güçlü bir kültürel miras aktarma çabası, bu tür saha gezileriyle desteklenmeye devam edecek.

“MAZİDEN ÂTİYE” PROJESİ KAPSAMINDA ŞIRNAK’A GELEN ÖĞRENCİLER, HZ. NUH’UN GEMİSİNİN KARAYA OTURDUĞUNA İNANILAN CUDİ DAĞI SEFİNE BÖLGESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞE SAHİP BÖLGEYİ GEZEN ÖĞRENCİLER, ŞIRNAK’IN TARİHÎ, KÜLTÜREL VE MANEVİ ZENGİNLİKLERİNİ YERİNDE TANIMA FIRSATI BULDU.