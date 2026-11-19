Sakarya kampüsünde artık yemekler hayvan mamasına dönüşüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü, Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde hizmet veriyor ve tesis, kent genelinden gelen sokak hayvanlarına bakım, tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme imkanı sağlıyor. Kampüs, kedi ve köpeklerin barındığı alanda beslenme ihtiyacının bir kısmını kendi ürettiği mamalarla karşılıyor; kuruluşunun en dikkat çekici yönlerinden biri de bu üretim modeli.

Atıkların mamaya dönüşüm süreci:

Tesis; kamu kurumları, fabrikalar, cezaevleri, öğrenci yurtları ve fırınlardan toplanan sofraya konmamış artık yemek ve ekmekleri üretim hattına alıyor. Üretim ünitesi Gıda ve Çevre Mühendisi Ayşenur Kurtuluş tarafından denetleniyor ve işler, standart gıda üretim tesislerindeki prosedürlere uygun şekilde yürütülüyor. Ham madde girişinde eksi 18 derece soğuk hava deposu bulunuyor ve fazla gelen ürünler burada muhafaza ediliyor.

Bazı ham maddeler için hayvanların sindirim sağlığını korumak amacıyla probiyotik bir enzim kullanılıyor. Tesiste iki adet, her biri 400 litre kapasiteli makine bulunuyor ve bu donanımla günlük olarak 300 kilograma kadar kuru mama elde edilebiliyor. Üretimde mamaların yaklaşık yüzde 30 ağırlıklı protein içermesine özen gösteriliyor; bunun için farklı yemek türlerine göre reçetelendirme süreci ve yaklaşık bir yıllık Ar-Ge çalışması yürütülmüş.

Sağlık, koku ve sıfır atık avantajları:

Üretilen kuru mamalar, yaş mama tüketiminden kaynaklanabilecek sindirim ve sağlık sorunlarının azalmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda barınak ortamında yaş mamadan kaynaklanabilecek koku problemlerinin önüne geçiliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman bu uygulamayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen bir adım olarak tanımlıyor ve elde edilen mamaların kampüsteki yaklaşık 3 bine yakın kedi ve köpeğin beslenmesinde kullanıldığını belirtiyor.

Bu model hem ekonomik katkı sağlıyor hem de insan tüketimine uygun olmayan artık gıdaların çevresel açıdan değerlendirilmesini mümkün kılıyor. Kampüste aynı zamanda sahiplendirme süreçleri de titizlikle yürütülüyor; böylece barınaktaki hayvanların hem bakım hem de kalıcı yuva bulma şansları artırılıyor.

Sakarya örneği, hayvan refahı ile atık yönetimini bir araya getiren uygulanabilir bir model sunuyor; hijyenik üretim süreçleri ve veteriner denetimiyle hem can dostların sağlığı korunuyor hem de kentte atık yükü azaltılıyor.

ADAPAZARI İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM KAMPÜSÜNDE YER ALAN ÜRETİM ÜNİTESİYLE MAMA DA ÜRETİLİYOR.