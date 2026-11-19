Dosyada yeni gelişme

Yalova'da şarkıcı Gül Tut olarak bilinen Gül Tut'un hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Sultan Nur Ulu hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri mahkemenin ek kararıyla yeniden yürürlüğe girdi. Ulu hakkında daha önce kaldırılan yurt dışına çıkış yasağı da tekrar getirildi.

Olayın ve soruşturmanın seyri:

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6'ncı kat penceresinden düşerek yaşamını yitiren Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter ile olay anında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmıştı. Soruşturma sonunda Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmiş ve yargılama sürecinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Sultan Nur Ulu'ya yönelik işlemler ve mahkeme kararları:

Dosyası ayrılan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın 11 Kasım'da görülen ilk duruşmasında Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi, ana davadaki kararın kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırmıştı.

Ancak Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının başvurusu ve dosyaya sunulan delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderilmesinin ardından mahkeme ek bir karar vererek adli kontrol tedbirini yeniden uygulamaya koydu.

Mahkemenin ek kararıyla tekrar yürürlüğe giren yurt dışına çıkış yasağından haberi olmayan Sultan Nur Ulu, KKTC'ye gitmek üzere gittiği havalimanında hakkındaki tedbirin yeniden uygulandığını öğrenmiş oldu. Kararın uygulanmasıyla Ulu'nun seyahatine ilişkin kısıtlama yeniden devreye girdi.

Gelişme, soruşturmanın delillerinin teknik incelemeye gönderilmesi ve müşteki avukatlarının itirazları sonrasında mahkemenin ek düzenleme yapması biçiminde kayda geçti. Süreçteki sonraki duruşma ve kararlar, ana davada verilen hükmün kesinleşmesine göre şekillenecek.

SULTAN NUR ULU (ARŞİV)