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Bingöl'de kayıp Alzheimer hastası cabbar peşmen için geniş çaplı arama sürüyor

Solhan'da 25 Ekim'de evinden ayrılan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen için 150 personel ve 6 dronla yedinci gün arama sürüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bingöl'de kayıp Alzheimer hastası cabbar peşmen için geniş çaplı arama sürüyor

Bingöl'de kayıp Cabbar Peşmen için arama çalışmaları

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmeni bulmak için yürütülen arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor. Ekipler, bölgede herhangi bir iz bulabilmek amacıyla karadan ve havadan yoğun tarama yapıyor.

olay ve ihbar süreci:

Peşmen, 25 Ekim günü Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrıldı. Yakınlarının yanına ulaşmadığı belirlenen Peşmen'den haber alınamayınca ailesi 28 Ekim'de kayıp ihbarında bulundu ve bölge genelinde arama başlatıldı.

ekiplerin çalışması ve kullanılan araçlar:

Çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürütülürken, UMKE, jandarma, emniyet ekipleri ve sivil toplum kuruluşları da aramalara destek veriyor. Toplam 150 personel görev alırken, havadan tarama için 6 dron kullanılıyor. Ekipler, belirlenen öncelikli bölgelerde sistematik arama yapıyor ve yaşlı adamdan gelecek her türlü iz için koordineli hareket ediyor.

Yetkililer, arama faaliyetlerinin planlı şekilde sürdüğünü ve tespit edilen noktalarda ayrıntılı inceleme yapıldığını belirtiyor. Bölgedeki çalışmalarda vatandaşların da duyarlı olması ve yetkililere bilgi vermesi isteniyor.

BİNGÖL&#039;ÜN SOLHAN İLÇESİNDE 81 YAŞINDAKİ ALZAYMIR HASTASI CABBAR PEŞMEN&#039;İ BULMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN...

BİNGÖL'ÜN SOLHAN İLÇESİNDE 81 YAŞINDAKİ ALZAYMIR HASTASI CABBAR PEŞMEN'İ BULMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN ARAMA ÇALIŞMALARI 7'NCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR. ARAMA FAALİYETLERİNE 150 PERSONEL VE 6 DRON KATILIRKEN, EKİPLER YAŞLI ADAMDAN GELECEK BİR İZ İÇİN BÖLGEDE YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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