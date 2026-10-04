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Bingöl'de memuriyet hayali için ter döken adayların KPSS ön lisans sınavı

Bingöl'de adaylar, ÖSYM'nin 2026-KPSS Ön Lisans oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde 120 soruyu 130 dakikada yanıtladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bingöl'de memuriyet hayali için ter döken adayların KPSS ön lisans sınavı

Bingöl'de KPSS ön lisans oturumu tamamlandı

Bugün Bingöl'de, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir sınav günü daha yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı saat 10.15'te başladı ve kentteki sınav merkezlerinde adaylar yoğun katılımla yer aldı.

Sınav öncesi ve salon uygulamaları

Adaylar sınava girecekleri okullara giderek son hazırlıklarını yaptı; sınav salonlarına alınma işlemleri görevliler eşliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, görevlilerin yönlendirmesiyle yerlerini aldı ve kurallar çerçevesinde sınav süreci işletildi.

Testler, soru sayısı ve süre

Oturumda adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtladı. Sınav kapsamında katılımcılara toplam 120 soru için 130 dakika süre tanındı; son dakika düzenlemeleri ve salon girişleri sınavın başlamasına kadar tamamlandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen oturumda Bingöl'deki adaylar da hayal ettikleri memuriyete bir adım daha yaklaşmak için ter döktü ve sınavın tamamlanmasının ardından süreçle ilgili değerlendirmeler bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ BİNGÖL’DE DE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS OTURUMU...

TÜRKİYE GENELİNDE OLDUĞU GİBİ BİNGÖL’DE DE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS OTURUMU HEYECANI YAŞANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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