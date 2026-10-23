Bandırma Vapuru kıyıya taşındı: çevresinde peyzaj ve tahkimat çalışmaları sürüyor

taşıma süreci ve teknik hazırlık:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi kapsamında, Bandırma Vapuru Müzesi eski konumu olan Doğupark'tan alınarak Tütün İskelesi yanına taşındı. Taşıma işlemi 12 Temmuz tarihinde, yaklaşık 8 aylık teknik hazırlığın ardından tamamlandı. Operasyon sırasında özel taşıma ekipmanları kullanılarak gemi karadan yürütülerek yeni yerine konumlandırıldı; hedef, geminin Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihi noktanın yakınında yer almasıdır.

yapısal düzenleme ve deniz hazırlığı:

Yeni yerine yerleştirme sonrası bölgedeki altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları hız kazandı. Proje kapsamında yol ve köprünün kaldırılması gibi altyapı müdahaleleri gerçekleştirildi; bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan hafriyatın temizlenmesi devam ediyor. Ekipler ayrıca geminin deniz seviyesine sıfır olacak şekilde konumlandırılabilmesi için denizin derinleştirilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu aşama geminin çevresi ile su seviyesinin uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor ve taşınma operasyonunun teknik gerekliliklerinin tamamlanmasına hizmet ediyor.

son aşama: tahkimat, peyzaj ve kültürel entegrasyon:

Kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede tahkimat çalışmalarına başlanacak. Takip eden süreçte ise Bandırma Vapuru Müzesi çevresinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilerek alanın ziyaretçi altyapısı güçlendirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla geminin, Milli Mücadele Açık Hava Müzesi ve İstiklal Meydanı ile birlikte oluşturulacak tarihi ve kültürel alanın önemli duraklarından biri olması hedefleniyor. Proje yetkilileri, uygulanan müdahalelerin hem ulaşım hem de ziyaretçi deneyimi açısından alanın bütüncül bir şekilde düzenlenmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

SAMSUN’DA DOĞUPARK’TAN KURTULUŞ YOLU YANINDAKİ YENİ YERİNE KARADAN YÜRÜTÜLEREK TAŞINAN BANDIRMA VAPURU’NUN ÇEVRESİNDE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. YOL VE KÖPRÜNÜN KALDIRILDIĞI BÖLGEDE HAFRİYAT TEMİZLİĞİ VE DENİZİN DERİNLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.