Anaokulu öğrencileri Niğde'de tarım ve hayvancılığın üretim aşamalarını öğrendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi minik ziyaretçilerini ağırladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Emine Çetintürk Anaokulu öğrencilerine üretim alanlarını açtı. 'Çocuklar Tarımla Tanışıyor' programı kapsamında minikler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde görerek günlük üretim süreçleri hakkında bilgi edindi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu eşliğinde öğrenciler hayvancılık ünitelerini gezdi, hayvanların bakımı ve beslenmesi ile ilgili uygulamalı gösterimler izledi. Programda hayvansal ürünlerin elde edilme aşamaları anlatıldı ve tarımsal üretimin günlük yaşamdaki önemi vurgulandı. Ziyaret sırasında merkezde üretilen süt ve yumurta çocuklara ikram edildi.

Müdürün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, etkinlikle ilgili olarak çocukların üretim süreciyle erken yaşta tanışmasının önemine dikkat çekti: Çocukların üretim süreciyle erken yaşta tanışmasını önemsiyoruz. Teorik bilgilerin uygulamalı eğitimlerle desteklendiğini belirten Şekeroğlu, bu tür faaliyetlerin çocukların sağlıklı ve dengeli beslenme konusundaki bilinçlenmesine ve tarımsal farkındalığın artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Etkinlik, miniklerin doğayla bağını güçlendirmeyi ve tarım-hayvancılık alanlarına ilgi duymalarını teşvik etmeyi amaçladı. Merkez yetkilileri benzeri programların düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ AYHAN ŞAHENK TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, EMİNE ÇETİNTÜRK ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI.