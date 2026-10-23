Çarşamba'da oyun masasına baskın: 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza

çalışma ve müdahale:
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan denetimde kumar oynandığı belirlendi.
Denetimde, 8 bin 460 TL nakit para ve bir iskambil destesi ele geçirildi.
ceza ve adli süreç:
Kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa toplam 69 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi R.S. (60) hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
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