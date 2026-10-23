Tavşanlı'da beş imam hatip okulu ilk kez ortak programda buluştu

kutlama programı:

Tavşanlı ilçesinde İmam Hatip Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında ilçedeki beş imam hatip okulu ilk kez ortak bir programda bir araya geldi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu salonunda düzenlenen program, okul topluluğu ve misafirlerin yoğun ilgisini çekti.

katılımcılar ve okulların buluşması:

Programa, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı ile Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan katıldı. Etkinlikte ilçede faaliyet gösteren Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Devlet Ana imam Hatip Lisesi, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih İmam Hatip Ortaokulu temsil edildi. Okulların bir araya gelmesiyle programda imam hatiplerin eğitim anlayışı, ortak değerleri ve toplumsal rollerine vurgu yapıldı.

etkinlikler ve ödüller:

Ev sahibi okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sahne gösterileri, sunumlar ve kısa performanslarla kutlama zenginleştirildi. İlçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Bu kapsamda Hafızlık Türkiye 3’üncüsü olan Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8. sınıf öğrencisi Zeynep Berra Ordu ile İmam Hatip Okulları temalı Kahoot Bilgi Yarışması’nda dereceye giren Rana Kaçar hediyeleriyle ödüllendirildi.

Günün anısına hazırlanan hatıra rozetleri protokol üyelerine, misafirlere ve öğrencilere takdim edildi. Program, okullar arasındaki iş birliğini ve dayanışmayı pekiştirmeyi hedefledi ve emeği geçenlere teşekkür edilerek sonlandırıldı.

İMAM HATİP OKULLARININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ İLK KEZ BEŞ OKULUN KATILIMIYLA KUTLANDI