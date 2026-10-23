Kütahya'da dijital mahremiyet eğitimi: bakımevi ve kreş personeline yönelik program

Eğitimin odağı:

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde, özel bakımevi ile özel kreş ve gündüz bakımevi personeline çocukların dijital ortamlardaki güvenliği ve mahremiyet bilinci konularında bilgi aktarımı yapıldı.

Eğitimi veren uzmanlar ve işlenen konular:

Özel bakımevi personeline AEP Eğiticisi Başöğretmen Berra Yiğit tarafından, özel kreş ve gündüz bakımevi personeline ise Sosyolog Lütfiye Özkul tarafından eğitim verildi. Oturumlarda bilişim teknolojileri ve internetin bilinçli kullanımı ile çocuklarda mahremiyet bilinci gibi başlıklar ele alındı.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Eğitimlerle amaç, çocukların dijital ortamlardaki muhtemel risklerden korunmasını sağlamak, güvenli internet kullanımını yaygınlaştırmak ve çocuklarda mahremiyet bilincinin geliştirilmesine yönelik personel farkındalığını artırmaktı.

KÜTAHYA’DA BAKIMEVİ VE KREŞ PERSONELİNE FARKINDALIK EĞİTİMİ