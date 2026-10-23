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Bayburt'ta KPSS öncesi güvenlik ve uygulama detayları masaya yatırıldı

25 Ekim'de yapılacak Ortaöğretim KPSS'si öncesinde Bayburt'ta kurumlar sınav düzeni, güvenlik tedbirleri ve görev dağılımını ele aldı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:20

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bayburt'ta KPSS öncesi güvenlik ve uygulama detayları masaya yatırıldı

Bayburt'ta kpss hazırlıkları ve koordinasyon toplantısı:

25 Ekim'de yapılacak Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde Bayburt'ta düzenlenen koordinasyon toplantısında sınavın sağlıklı, güvenli ve düzenli yürütülmesine yönelik tedbirler değerlendirildi. Toplantıda kurumlar arası iş birliği, sınav gününde uygulanacak düzenlemeler ve olası aksaklıklara karşı alınacak önlemler ön plana çıktı.

Toplantının odağı:

Görüşmelerde özellikle sınav güvenliği, gözetmenlerin ve bina sorumlularının koordinasyonu ile sınav alanlarındaki düzenin korunması üzerinde duruldu. Katılımcılar, sınav sırasında görev alacak birimler arasındaki eşgüdümün sağlanmasının, sınav akışında aksama yaşanmaması için kritik olduğunu vurguladı.

Sınav eğitimi ve görev dağılımı:

Koordinasyon toplantısının ardından bina sınav sorumluları ve yardımcıları için uygulamalı sınav eğitimi verildi. Eğitimde sınav uygulama esasları, görevlilerin görev ve sorumlulukları ile sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca görevlere ilişkin dağılım ve uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapılarak, kurallara uygun yürütme ve olası sorunların önlenmesine yönelik prosedürler paylaşıldı.

Toplantıya katılanlar arasında Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Aydın, İl Jandarma Komutanı Aydoğan Karasu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Ekinay, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, İl Nüfus Müdürü Sakine Öz ve ÖSYM Koordinatörlüğü İdari Sorumlusu Özkan Oflaz yer aldı.

Yetkililer, sınavın kurallara uygun ve kesintisiz sürdürülmesi için tüm tarafların üzerinde mutabık kaldığı tedbirlerin uygulanacağını belirtti ve sınav günü için hazırlıkların titizlikle sürdürüleceğini aktardı.

BAYBURT&#039;TA KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

BAYBURT'TA KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI İÇİN KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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