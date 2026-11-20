Olayın detayları:

Türkiye merkezli, bünyesinde birçok fast food markası bulunan bir şirketin Kuzey Kıbrıs’taki operasyonları üzerinden 100 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Şirket, Şubat ayında Kuzey Kıbrıs’a yönetici olarak atanan Batuhan D. (36)'nin Mart ayında ödeme evraklarıyla ilgili sahte belgeler düzenleyerek merkezden milyonlarca lira talep ettiğini tespit etti.

Yapılan şirket içi incelemede belgelerin sahte olduğu ve Batuhan D.’nin olmayan hizmetler karşılığında toplam 100 milyon lira ödeme aldığı belirlendi. Şirket, hem Türkiye’de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde durumu ihbar etti.

Operasyon ve yakalamalar:

İhbar üzerine İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, ödemelerin Türkiye’de daha önce kurulmuş 3 paravan şirket üzerinden dolaştırıldığı belirlendi.

İstanbul merkezli Hatay, Siirt ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6’sı kadın olmak üzere 10 şüpheli adliyeye sevk edildi; 1 şüphelinin Hatay’da olduğu, Batuhan D.’nin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tutuklu bulunduğu bildirildi.

Paranın akışı ve iz kaybettirme yöntemi:

Soruşturma bulgularına göre, sahte ödeme belgeleri ile merkezden çekilen paralar Türkiye’de Emre G. ve Emre A. isimleriyle bağlantılı 3 paravan şirket aracılığıyla dolaşıma sokuldu. Şüphelilerin banka hesaplarında önceden haciz bulunduğu için, kendi hesapları yerine aile yakınlarının hesapları kullanıldı.

Yaklaşık 100 milyon lira değerindeki tutarın, Emre G.’nin aile yakınlarının hesaplarına aktarılarak defalarca transfer edildiği ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Paranın kullanımı ve dağılımı:

İncelemede, dolandırıcılığa konu tutarın yaklaşık 70 milyon lirasının Kuzey Kıbrıs’a, Batuhan D.’ye geri gönderildiği belirlendi. Paranın bir bölümünün Türkiye’deki şüphelilere komisyon olarak ödendiği, yaklaşık 20 milyon liranın hacizli borçların kapatılmasında kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca Batuhan D.’nin yaklaşık 14 milyon lirayı Türkiye’de yasal faaliyet gösteren bahis sitelerinde harcadığı kayıtlara geçti. Olayla ilgili soruşturma ve mali takip çalışmaları sürüyor.

Kıbrıs’ta yöneticisi olduğu fastfood zinciri 100 milyon lira dolandırdı: İstanbul merkezli 4 ilde 11 şüpheli yakalandı