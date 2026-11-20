Tramvayda 30 bin dolarlık yankesicilik: şüpheli Bayrampaşa'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Fatih'te tramvay içinde gerçekleşen yankesicilik olayının failleri tespit edilerek gözaltına alındı. Olayda bir yolcunun çantasından çalınan 30 bin ABD doları ve yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

olay ve soruşturma:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlemesine göre, olay 8 Kasım tarihinde Aksaray Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Tramvayda seyahat eden R.Y.İ. isimli mağdurun çantasından, yankesicilik yöntemiyle 30 bin ABD doları alındığı tespit edildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışma sonucunda şüphelinin kimliği ve saklandığı adres belirlendi.

Yapılan teknik ve saha çalışmalarıyla tespitin ardından Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, erkek şüpheli İ.Ö. yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve yankesicilik Büro Amirliği'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

görüntülerdeki detaylar:

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, tramvay içinde gri tişörtlü olan mağdur R.Y.İ.'nin bir anlık dalgınlık anında çantasındaki parasını kaybettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, iki kadın ve bir erkek olmak üzere üç şüphelinin tramvay içinde ve sonrasında sokakta bir arada hareket ettiği; erkek şüphelinin, yanındaki iki kadınla birlikte ele geçirdiği dolarları saydığı anlar yer alıyor.

Emniyet yetkilileri, yankesicilik suçlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ve çanta ile değerli eşyaların sürekli kontrol edilmesi tavsiyesinde bulundu. Soruşturma kapsamında benzer olayların olup olmadığı yönünde incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Fatih’te tramvayda 30 bin dolarlık yankesicilik kamerada: Şüpheli Bayrampaşa’da yakalandı